Уровень жалоб (соотношение их количества к количеству выплат) по итогам 4 кв. 2020 г. составил рекордно низкую цифру – 0,87%.

В МТСБУ в 4 кв. 2020 г. поступило 363 жалобы от потерпевших и страхователей на действия страховых компаний, это незначительно превышает показатель предыдущего квартала и соответствующего периода прошлого года. Поскольку за этот период количество выплат выросло, уровень жалоб сократился.

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Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко прокомментировал: “Сейчас можно с уверенностью сказать, что рынок ОСАГО стабильно работает в условиях кризиса, вызванного пандемией. Люди, попавшие в ДТП, могут быть уверены в надежности страховой защиты.

Очень приятно отметить, что в последнем квартале прошлого года имеем рекордно низкий уровень жалоб на страховщиков. Для целого ряда компаний показатель либо нулевой, либо минимальный, менее одного процента – это свидетельствует, что страховщики постоянно инвестируют усилия в развитие и поддержку качественного сервиса”.

Ни одной жалобы не поступило на работу 8 страховщиков.