По вине украинских водителей за рубежом в прошлом году зафиксировано 2729 ДТП, что на 42,6% меньше, чем в 2019 г.

Динамика сокращения количества таких аварий почти полностью соответствует динамике показателя количества заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта": количество договоров упалао с 1,08 млн. в 2019 г. до 0,6 млн. в 2020 г (-45%).

Читайте также: Украинцы стали реже жаловаться на страховые компании

Причина этого – значительные ограничения трансграничного движения автомобилей для борьбы с распространением пандемии COVID-19, которые действовали начиная с 1 квартала 2020 г. Напомним, что в 2019 году наблюдалось существенный (на 44%) рост количества договоров "Зеленая карта", вызванный, в первую очередь, введением автоматической проверки наличия и действия страховых сертификатов для каждого автомобиля украинской регистрации, который пересекал границу страны на выезд.

Наибольшее количество ДТП по украинским "зеленым карточкам" в 2020 г. произошло в таких странах:

Польша – 1045

Германия – 374

Россия – 321

Чехия – 144

Венгрия – 133

На эти пять стран приходится 74% всех ДТП, вызванных украинскими водителями за рубежом.

Сумма уплаченного возмещения по требованиям иностранных урегулирователей выросла на 7%, с 15,4 млн. в 2019 г. до 16,5 млн. евро в прошлом году. Такое различие трендов в показателях вызвано тем, что процедура урегулирования дорожных происшествий, произошедших за рубежом (особенно в случае причинения вреда жизни и здоровью), продолжается довольно долго, и в течение 2020 г. осуществлялись в том числе и выплаты по авариям, которые имели место в предыдущие периоды.

Урегулированием страховых событий по "Зеленым картам" занимаются организации - урегулировщики, которые являются корреспондентами страховщиков – полных членов МТСБУ и национальные Бюро стран, где произошли ДТП. Затем документы поступают в украинское Бюро "Зеленая карта", которое в рамках проекта ПАУЗК с 2013 года осуществляет страховые выплаты по обязательствам всех страховщиков – полных членов МТСБУ (компаний, имеющих право заключать договоры международного страхования "Зеленая карта").

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко отметил, что несмотря на объективные сложности прошлого года, сегмент "Зеленой карточки" продолжает развитие и диджитализацию: "За несколько месяцев в Украине в электронной форме начнут заключаться договоры международного страхования, а страховой сертификат "Зеленая карта" будет иметь также и черно-белый формат. Это даст возможность после заключения электронного договора международного страхования получить сертификат в виде файла и распечатать его на обычном принтере, в том числе и страхователю самостоятельно. Фактически мы делаем первый шаг к отмене "бумажек" в рамках всей системы "Зеленая карта", до полной диджитализации и трансформации документооборота в электронную форму".