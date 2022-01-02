Прокатный автомобиль дает дополнительные возможности во время отпуска в далекой стране. Но многих украинских туристов отпугивает тот факт, что в стране отдыха действует левостороннее движение. На самом деле, в этом нет ничего страшного, нужно лишь знать несколько секретов.

Опыт журналистов “Авто24” подтверждает, что на самом деле более-менее грамотный украинский водитель полностью привыкает к левостороннему движению максимум за день-два. В большинстве случаев для этого достаточно нескольких часов практики. Но это не значит, что на “левосторонней” дороге, да еще в чужой стране можно чувствовать себя как дома. Опасностей для нашего человека здесь все-таки несколько больше, недаром, например, на Кипре у всех прокатных автомобилей красные номерные знаки.

На дороге с левосторонним движением все так же, но в зеркальном отражении. Но это не значит, что все просто – надо быть очень осторожным

Читайте также: Как арендовать машину без ошибок: прокат авто за рубежом

Следовательно, быстрее привыкнуть к левостороннему движению можно, если придерживаться таких правил.

До начала первой поездки надо освоиться за рулем. Научиться переключать передачи левой рукой, затягивать стояночный тормоз (в прокатных конторах немало дешевых машин в простых комплектациях). Убедитесь, что переключатели поворотников и дворников на своих местах (они перепутаны только на “праворульках” из Японии). Приучитесь по-новому смотреть в зеркала и определять расстояние к левому переднему краю капота.

Обязательно приготовьте офлайн карты для смартфона. В принципе, GPS-навигатор можно взять в аренду вместе с машиной, но обычно это недешево (до 5 евро в день). Хорошая карта будет помогать вам вовремя перестраиваться перед поворотами.

Правильный навигатор будет надежным помощником новичка из континентальной Европы в стране с левосторонним движением

Проще ехать по тем дорогам, где есть другие машины – по крайней мере, поначалу. По примеру других водителей можно будет понимать, как правильно поворачивать и главное – как правильно въезжать на круг и съезжать с него.

При выезде на перекресток или кольцо первый взгляд должен быть не налево, как дома, а направо – оттуда движется ближайшая к вам угроза. Некоторым водителям в первый день бывает полезным, приближаясь к перекрестку, проговаривать вслух инструкцию для себя, вроде: “я держусь слева, я держусь слева”.

Читайте также: Сколько ДТП совершили украинцы за границей: статистика

Правило помехи справа, как ни странно, действует и в некоторых странах с левосторонним движением. Поэтому перед поездкой на отдых в ту или иную страну надо выяснить все особенности местных ПДД. Лучше получить эту информацию не от неизвестных блогеров, а из официальных источников, например, через сайт посольства указанной страны, сайт ее полиции или через крупные туристические агентства.

Дорожные знаки и разметка будут вам важными помощниками. Во-первых, помните, что ваши знаки – на левой обочине. Во-вторых, во многих развитых странах установлено много знаков, которые заранее подсказывают направление движения по полосам, и это очень полезно.

Перекресток с круговым движением – самое сложное что есть на дороге с левосторонним движением для водителя из страны правостороннего движения

Не теряйте бдительности на свободных от машин дорогах. Именно здесь часто случаются неприятности: после длительного одиночного движения по левой стороне водитель из континентальной Европы, увидев встречную машину, нередко автоматически пытается вернуться на “свою” правую сторону. То есть – в лоб встречному транспорту.

Должны отметить еще одну особенность езды в странах с левосторонним движением. Имейте в виду, что по возвращении на родину вам придется буквально переучиваться на привычное правостороннее движение. За неделю-две отпуска навыки управления “праворукой” машиной успевают закрепиться настолько, что дома придется избавляться от них. Поэтому первые дни управления собственной машиной в родном городе придется быть осторожным.

В странах с левосторонним движением (например, в Великобритании и на Кипре) принято таким удобным способом изображать схему движения по полосам на кольце.

Рекомендация Авто24

Одно из главных условий успешной езды на машине в стране с левосторонним движением – правильный страховой полис. В прокатных конторах существует несколько вариантов страховки, и важно разобраться с каждым, и выбрать самый надежный вариант. Опытные путешественники считают правильным полисом отсутствие блокировки денег на карте, отсутствие франшизы, страхование собственно машины и вашей гражданской ответственности. Знатоки также настойчиво советуют покупать страховку именно в прокатной конторе, а не на сайте-посреднике, через который делается предварительное бронирование машины.

Читайте также: Дорожные знаки Европы: отличия и сюрпризы