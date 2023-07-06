Соответствующий закон принят Верховной Радой и опубликован в официальной печати. Однако это можно сделать только силовым ведомствам и только во время войны.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла в целом Закон №3164-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" о предоставлении разрешения военнослужащим в период действия правового режима военного состояния использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля". А уже 1 июля этот закон был опубликован в газете Голос Украины, сообщает Auto-Consultting.

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Законом установлено, что в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней после его отмены транспортные средства с правым расположением руля могут быть зарегистрированы. Но только те, которые поступают в воинские части и подразделения силовых ведомств Украины, а именно:

Вооруженных сил

Службы безопасности

Государственной службы специальной связи и защиты информации

Национальной гвардии

Государственной пограничной службы

Управления государственной охраны

Государственной специальной службы транспорта

Министерства внутренних дел

Национальной полиции

Оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Автомобили могут быть ввезены и переданы этим подразделениям силовиков как гуманитарная помощь, благотворительная помощь, международная техническая помощь и/или через межгосударственные соглашения.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования (т.е. с 1 августа 2023 года).