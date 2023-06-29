Разрешение на регистрацию автомобилей правым рулем будет действовать во время военного положения и 90 дней после его прекращения.

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №9238 о регистрации военными авто с правым рулем. Об этом Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

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Украинские военные часто используют авто с правосторонним рулем. Часто автомобили они получают как военную или гуманитарную помощь из Великобритании и других стран с левосторонним дорожным движением.

Однако ранее регистрация таких автомобилей в Украине была запрещена законом "О дорожном движении". Благодаря новому закону военным разрешили их регистрацию. Разрешение будет действовать во время военного положения и 90 дней после его прекращения.

"Силы обороны Украины нуждаются ... в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеют высокую проходимость и хорошую маневровость. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы, и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", - говорится в пояснительной записке

Поддержали закон 279 нардепов, 53 – не голосовали.