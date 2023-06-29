Дозвіл на реєстрацію автомобілів правим кермом буде діяти під час військового стану та 90 днів після його припинення.

Верховна рада підтримала за основу і в цілому законопроект №9238 про реєстрацію військовими авто з правим кермом. Про це Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

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Українські військові досить часто використовують авто з правостороннім кермом. Часто авто вони отримують як військову або гуманітарну допомогу з Великої Британії та інших країн з лівостороннім дорожнім рухом.

Однак раніше реєстрація таких авто в Україні була заборонена законом "Про дорожній рух". Завдяки новому закону військовим дозволили їх реєстрацію. Дозвіл буде діяти під час військового стану та 90 днів після його припинення.

"Сили оборони України мають нагальну потребу ... в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", - йдеться в пояснювальній записці

Підтримали закон 279 нардепів, 53 - не голосували.