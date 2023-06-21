Транспортний комітет Верховної Ради порекомендував ухвалити законопроєкт, який дозволяє військовим використовувати під час воєнного стану автомобілі з Великобританії та Японії.

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроект, який може дозволити участь у дорожньому русі України автомобілям із правим розташуванням керма. Тепер, якщо за проєкт закону проголосує Верховна Рада та його підпише Президент, такі автомобілі можна буде зареєструвати для потреб армії. Зараз автомобілі з правим кермом ввозять в Україну, однак офіційно зареєструвати їх не можна. Тому вони їздять з іноземними номерними знаками або без них, а після війни доля таких машин не визначена.

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Законопроєкт №9238 комітет рекомендував ухвалити за основу та в цілому. Однак з пропозиціями, які передбачають можливість використання транспортних засобів з правим розташуванням керма, що надходять як гуманітарна, благодійна допомога, міжнародна технічна допомога та/або за міждержавними угодами на інших умовах у військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, державних органів, задіяних у відсічі та стримуванні збройної агресії у період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування. Інші законопроєкти комітет рекомендує відхилити.

Водночас Міністерство оборони не задоволено даним законопроєктом – військові не знають, що робитимуть з такими машинами після закінчення воєнного часу і 90 днів після нього. Міністерство внутрішніх справ теж проти, щоб авто з правим кермом реєстрували в Україні – поліція вважає випуск машин з правим кермом на дороги загального користування небезпечним для інших учасників руху та тих водіїв, які керують такими автомобілями.

Як зазначив у своєму Телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, «реєстрація авто з правими кермом офіційно заборонена і це створює певні проблеми для волонтерів, які завозять автівки з правим кермом для військових. Тому ситуацію треба вирішувати».

У випадку, якщо Закон буде принятий, це остаточно зніме перепони на шляху постачання до Збройних сил України дуже потрібних їм автівок – пікапів, позашляховиків, мікроавтобусів та іншої техніки з Великої Британії та Японії. Окрім того, що такі транспортні засоби там дешевші, ніж у континентальній Європі чи США, вони мають ще одну неочікувану перевагу. Адже ворог зазвичай стріляє або закладає міни з розрахунком положення водія зліва, тому, якщо він буде справа, це виявиться додатковим шансом залишитися живим.