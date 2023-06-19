Шведська CV90 MkIV була розроблена у 90-их роках минулого століття, а зараз її виробляють на військових заводах не лише Швеції, але й Чехії та Словаччини. Можливо, мова йде і про виробництво в Україні.

Минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про підписання декларації про наміри з чеською і словацьким колегами, Яною Черноховою та Мартіном Шкленаром. Вона стосується співпраці в придбанні та експлуатації шведських бойових машин піхоти CV90. Угода була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” 15 червня в Брюсселі.

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Згідно з угодою, Україна висловила зацікавленість у закупівлі до 1000 таких гусеничних БМП, повідомляє CZDEFENCE. Чехія, Словаччина та Україна співпрацюватимуть у придбанні та експлуатації БМП CV90.

У міноборони Чехії зазначили, що зміст декларації полягає в тому, що три країни інформуватимуть одна одну про національні процеси придбання БМП. Це підтримає зусилля щодо узгодження вимог збройних сил усіх трьох держав та пошуку можливостей для співпраці у “підготовці до виробництва, внутрішньому виробництві, експлуатації, навчанні та обслуговуванні”.

Наголошується, що БМП CV90, яку обрали всі підписанти, є одним зі світових лідерів і водночас є однією з найкращих бойових машин піхоти, які перебувають на озброєнні армій країн НАТО.

Нагадуємо, що у травні цього року уряд Чехії підписав контракт зі шведською компанією BAE Systems-Hägglunds на спільне виробництво 246 БМП CV90 MkIV. Контракт також містить зобов’язання шведської сторони про те, що чеська оборонна промисловість візьме на себе виготовлення компонентів не менш як на 40% від вартості контракту. За цією угодою перші БМП армія Чехії має отримати вже у 2026 році.

Водночас міністерство оборони Словаччини у грудні 2022 року уклало міжурядову угоду з Королівством Швеція про закупівлю БМП CV90 MkIV. Перші бойові машини піхоти із 35-мм гарматою мають надійти у 2025 році. Вартість контракту складає 1,7 млрд євро. До виготовлення БМП буде залучена і оборонна промисловість Словаччини. Для цього BAE Systems та компанія ZTS – ŠPECIÁL підписали угоду й місцевий виробник стане основним промисловим партнером проєкту.

CV90 MkIV – це найсучасніша версія БМП CV90, виробництво якої почалося ще на початку 90-х. Цей варіант БМП отримав потужніший 1000-сильний двигун Scania і нову підвіску, завдяки чому його вантажопідйомність зросла на 2 тонни. Бронезахист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів у передній проекції та круговий обстріл із кулеметів калібру 14,5-мм. Також БМП опціонально може комплектуватись системами активного захисту та навісними керамічними елементами додаткового бронювання.