Шведская CV90 MkIV была разработана в 90-х годах прошлого века, а сейчас ее производят на военных заводах не только Швеции, но и Чехии и Словакии. Возможно, речь идет и о производстве в Украине.

На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании декларации о намерениях с чешским и словацким коллегами, Яной Черноховой и Мартином Шкленаром. Она касается сотрудничества в приобретении и эксплуатации шведских боевых машин пехоты CV90. Соглашение было заключено на полях встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 15 июня в Брюсселе.

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Согласно соглашению, Украина выразила заинтересованность в закупке до 1000 таких гусеничных БМП, сообщает CZDEFENCE. Чехия, Словакия и Украина будут сотрудничать в приобретении и эксплуатации БМП CV90.

В минобороны Чехии отметили, что содержание декларации состоит в том, что три страны будут информировать друг друга о национальных процессах приобретения БМП. Это поддержит усилия по согласованию требований вооруженных сил всех трех государств и поиску возможностей для сотрудничества в подготовке к производству, внутреннему производству, эксплуатации, обучению и обслуживанию.

Отмечается, что БМП CV90, избранная всеми подписантами, является одним из мировых лидеров и в то же время является одной из лучших боевых машин пехоты, находящихся на вооружении армий стран НАТО.

Напомним, что в мае этого года правительство Чехии подписало контракт со шведской компанией BAE Systems-Hägglunds на совместное производство 246 БМП CV90 MkIV. Контракт также содержит обязательства шведской стороны о том, что чешская оборонная промышленность возьмет на себя изготовление компонентов не менее 40% от стоимости контракта. По этому соглашению, первые БМП армия Чехии должна получить уже в 2026 году.

В то же время, министерство обороны Словакии в декабре 2022 года заключило межправительственное соглашение с Королевством Швеция о закупке БМП CV90 MkIV. Первые боевые машины пехоты с 35-мм пушкой должны поступить в 2025 году. Стоимость контракта составляет 1,7 млрд. евро. К производству БМП будет привлечена и оборонная промышленность Словакии. Для этого BAE Systems и компания ZTS-SPECIAL подписали соглашение и местный производитель станет основным промышленным партнером проекта.

CV90 MkIV – это самая современная версия БМП CV90, производство которой началось еще в начале 90-х. Этот вариант БМП получил более мощный 1000-сильный двигатель Scania и новую подвеску, благодаря чему его грузоподъемность выросла на 2 тонны. Бронезащита машины позволяет выдерживать попадание 30-мм снарядов в передней проекции и круговой обстрел из пулеметов калибра 14,5-мм. Также БМП опционально может комплектоваться системами активной защиты и подвесными керамическими элементами дополнительного бронирования.