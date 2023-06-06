Правительство ФРГ пообещало выкупить и восстановить для ВСУ 64 машины Bandvagn 206.

Немецкое правительство обнародовало очередную информацию о помощи Украине в борьбе с рашистским нашествием. Кроме бронированных автомобилей FFG APC класса MRAR, которых будет закуплено для ВСУ 66 единиц, Германия заказала модернизацию и ремонт гусеничных транспортеров Bandvagn 206, сообщает Bild.

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Немецкие СМИ сообщают, что партия из 64 многоцелевых машин Bandvagn 206 будет предоставлена из промышленных запасов компании FFG. Они должны быть отремонтированы, проведены техническое обслуживание и приведены в рабочее состояние для отправки в Украину. Часть транспортных средств поступит из бывших запасов Бундесвера.

Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) — это гусеничный вездеход повышенной проходимости, разработанный шведской компанией Hägglunds (сейчас часть BAE Systems Platforms & Services) для сухопутных войск. Они имеют два звена – переднее с экипажем и заднее для перевозки войск или материальных средств. В общей сложности машина рассчитана на 17 военных (6 в переднем отделении, 11 в заднем), прицеп можно адаптировать для разных целей в зависимости от модификации.

Сцепка имеет общую длину 6,9 м, массу – 4,5 тонны. Машины достаточно высокие – 2,4 метра, ширина – 1,87 метра.

Всего за время производства с 1974 по 1980 годы было произведено 11 000 машин, имевших около 50 вариантов как военных, так и гражданских версий. Bandvagn 206 – это стандартная версия, с бензиновым двигателем Ford V6 мощностью 135 л.с. Модификации с дизельными двигателями Steyr или Mercedes-Benz называются Bandvagn 206D, 206S или 208 и развивают мощность от 114 до 181 л.с. Какие именно версии будут переданы Украине, пока неизвестно.

Вездеход также является амфибией, развивая скорость в воде до 4,7 км/ч. На обычной дороге машина развивает скорость до 55 км/ч.

Кстати говоря, несколько гусеничных вездеходов раньше привезли для ВСУ волонтеры.