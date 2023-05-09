Средства на закупку медичек собрали волонтеры из Швеции Human Rescue Sweden. Они провели специальное мероприятие, в ходе которого известный олимпийский чемпион Robin Bryntesson пробежал 90 км задом вперед на лыжах, чтобы собрать средства для Украины.

Народный депутат Марьян Заблоцкий показал две финские медицинские амфибии, которые шведские волонтеры передали ВСУ. Это бронированные гусеничные сочлененные машины SISU NA-110, которые оборудованы для перевозки раненых.

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Стоимость каждого медицинского вездехода Sisu по 30 тыс. евро, однако по сравнению с подобными машинами Bandvagn 206 у них лучше технические характеристики.

В частности, максимальная скорость до 65 км/ч на суше и 6 км/ч в воде, масса 5 тонн, полный привод на все 4 гусеницы, вмещают водителя и до 16 пассажиров. Машины частично бронированы, кабина обшита кевларом.

"Прицеп впоследствии будет наполнен всем необходимым оборудованием и препаратами для первой помощи при эвакуации раненых", – говорит Марьян Заблоцкий.

SISU NA-110 (или Nasu) предназначен для перевозки войск и оборудования через снег и болота на севере Финляндии. Для этого он оснащен четырьмя широкими (62 см) механическими резиновыми гусеницами. Общая грузоподъемность составляет 1950 кг, второе отделение может буксировать прицеп весом до 2500 кг.

Есть командный, сигнальный и санитарный варианты автомобиля. В общей сложности было изготовлено более пятисот машин для оснащения армий Финляндии, Индии и Турции.