В соцсетях появилось фото нового оружия в руках Вооруженных Сил Украины – это финский бронетранспортер ХА-180, также известный как Pasi или Sisu.

Эта машина впервые замечена в Украине. Неизвестно, какая страна передала броневик Украине, ведь кроме Финляндии, он также есть на вооружении армии Эстонии и других стран. Фото с ХА-180 опубликовано в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker. Впрочем, такой камуфляж используют именно финские военные, поэтому вполне вероятно, что машина пришла с ее родины.

#Ukraine: Another previously unseen donation to the Ukrainian Army has appeared- several Sisu XA-180/185 amphibious Armoured Personnel Carriers.



These are made in #Finland and appear to have been donated from Finnish Military stocks. pic.twitter.com/CG7rtnAuTz — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 15, 2022

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Бронетранспортер XA-180 был создан в начале 1980-х годов по заказу финского правительства. Он должен был заменить в войсках устаревшие советские БТР-60 и был построен на базе грузовика Sisu SA-150.

XA-180 – основной бронетранспортер финской армии, он также экспортировался в такие страны, как Эстония, Швеция, Норвегия, Ирландия и др. Всего было выпущено около 1 000 машин в различных модификациях, из них около 400 состоят на вооружении финской армии.

БТР оснащается дизельным двигателем Valmet 611 DSBJA с турбонаддувом мощностью 236 л.с., скорость по шоссе – до 100 км/ч, преодолевать водные преграды машина способна со скоростью до 9 км/час. В базовой версии XA-180 может перевозить до 14 десантников, в версии ХА-185 – до 16.

Сколько именно таких бронетранспортеров ВСУ получили в рамках оборонной помощи, пока неизвестно.