Эстонские волонтеры не прекращают поставлять на фронт снаряжение для ведения боевых действий.

Организация "United Delivery Mission MTÜ" отправила в Украину очередную партию мощных внедорожников со всем необходимым для военнослужащих.

Читайте также: АвтоКрАЗ поставил украинским военным первую партию автомобилей с автоматической коробкой передач

Инициаторы волонтерского проекта – Тоомас Антонс, Лийз Ляттинг, Рийво Антон, Ивар Сийман и Хендрик Пиндмаа – благодарят всех неравнодушных эстонцев, с чьей помощью стало возможно снарядить гуманитарный груз. “Все, что мы собрали, будет передано украинским солдатам в зоне боевых действий. Бесспорно, эта партия не станет последней”, – отметили в организации "United Delivery Mission MTÜ"