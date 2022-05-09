Естонські волонтери не припиняють постачати на фронт спорядження для ведення бойових дій.

Організація "United Delivery Mission MTÜ" відправила в Україну чергову партію потужних позашляховиків з усім необхідним для військовослужбовців.

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Ініціатори волонтерського проекту – Тоомас Антонс, Лійз Ляттинґ, Рійво Антон, Івар Сійман і Гендрік Піндмаа – дякують усім небайдужим естонцям, з чиєю допомогою стало можливо спорядити гуманітарний вантаж. “Усе, що ми зібрали, буде передано українським солдатам у зоні бойових дій. Безперечно, ця партія не стане останньою”, – зазначили в організації "United Delivery Mission MTÜ"