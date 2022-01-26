Сьогодні на ПрАТ "АвтоКрАЗ" почали передавати перші автомобілі із замовлення Міністерства оборони України. Автомобілі оснащені автоматичною трансмісією можуть працювати у складі автопоїзду для перевезення важкої військової техніки.

Як повідомив технічний директор ПрАТ "АвтоКраЗ" Сергій Дунь, це сідельні тягачі КрАЗ-6510ТЕ, виконані саме на замовлення військових. "Їх спроектували під вимоги замовника, тобто, військових. Автомобілі пройшли комісію, відомче випробування Міністерства оборони України. Усунено зауваження, уточнено конструкторську документацію. Наказом Міністра оборони України ці автомобілі поставлено на забезпечення", - зазначив Дунь.

Читайте також: АвтоКрАЗ розпочинає використання американських двигунів Cummins

За його словами, ці автомобілі повинні працювати у складі автопоїзду для перевезення важкої військової техніки. "Цей автомобіль має потужність 450 кінських сил. Це велика потужність для такого класу автомобілів. Автоматиична коробка передач. Це теж новий елемент для наших військових. Тут є гідролебідка - 15 тонн. Це дає можливість витягувати на напівпричіп важку техніку. У тому числі, яка непридатна для використання після бою. На цих автомобілях сідельно- зчіпний пристрій, який має три ступені свободи. Це забезпечує більш якісну роботу автопотяга на дорогах із нерівною поверхнею", - розповів Дунь.

Він акцентує увагу, що рама, трансмісія, всі системи автомобіля, що забезпечують роботу коробки передач - виробництва АвтоКрАЗу. "Це автомобіль нами розроблений і локалізовано на нашому виробництві", - слова кременчужанина.

Водій Вячеслав Парфіло теж відзначає серед переваг цих вантажівіок те, що вони мають автоматичну коробку передач. "Зручна панель приладів, зручне сидіння. Є музика. Має клімат- контроль", - описав водій КрАЗ-6510ТЕ.