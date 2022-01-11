Кременчуцький автомобільний завод (АвтоКрАЗ) готує оновлення вантажного автомобіля моделі КрАЗ-63221.

Начальник експериментального цеху ПрАТ "АвтоКрАЗ", Валентин Овдієнко, розповів в програмі Security talks про оновлення вантажного автомобіля КрАЗ-63221.

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"Автомобіль 63221 знаходиться в процесі збирання. Оригінальність цього автомобіля полягає в тому, що на ньому застосований двигун Cummins, вся гальмівна система це Полтавського автоагрегатного заводу, вся система охолодження від Сумського авторемонтного заводу", – розповів Валентин Овдієнко.

"Мости, підвіска, рама – це все власного виробництва, ливарну продукцію ми отримуємо: частину з Харкова, частину зі Сміли (ред. мова про Смілянський ливарний завод) для виробництва саме важких вузлів", – відзначив начальник експериментального цеху "АвтоКрАЗ".

Слід зазначити, що на підприємстві "АвтоКрАЗ" є власне ливарне виробництво, зокрема сталеливарний цех потужністю 15 тисяч тонн на рік та ділянка кольорового лиття, потужністю 300 тонн на рік. Виробництво оснащене електродуговими печами.

Автомобільне шасі КрАЗ-63221 – високої прохідності, призначене для монтажу озброєння і військової техніки, установок спеціального та промислового призначення, а також буксирування причепа всіма видами доріг, бездоріжжю і будь-якій місцевості.

Вантажівка виготовляється в модифікації військового призначення, обладнана системою регулювання тиску в шинах, при цьому управління здійснюється з кабіни рухомого автомобіля, і місцями для кріплення особистої зброї водія і пасажирів.

Нагадаємо, минулого місяця на автомобільному заводі АвтоКрАЗ заявили про портфель замовлень на 2022 рік у кількості 1000 вантажівок. В нього входять вантажні автомобілі замовлені департаментом оборони США в рамках 3-річного контракту.