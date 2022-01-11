Кременчугский автомобильный завод (АвтоКрАЗ) готовит обновление грузового автомобиля модели КрАЗ-63221.

Начальник экспериментального цеха ЧАО "АвтоКрАЗ", Валентин Овдиенко, рассказал в программе Security talks об обновлении грузового автомобиля КрАЗ-63221.

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"Автомобиль 63221 находится в процессе сборки. Оригинальность этого автомобиля заключается в том, что на нем применен двигатель Cummins, вся тормозная система Полтавского автоагрегатного завода, вся система охлаждения от Сумского авторемонтного завода", – рассказал Валентин Овдиенко.

"Мосты, подвеска, рама – это все собственного производства, литейную продукцию мы получаем: часть из Харькова, часть из Смелы (ред. речь о Смелянском литейном заводе) для производства тяжелых узлов", – отметил начальник экспериментального цеха "АвтоКрАЗ".

Следует отметить, что на предприятии "АвтоКрАЗ" есть собственное литейное производство, в частности сталелитейный цех мощностью 15 тысяч тонн в год и участок цветного литья, мощностью 300 тонн в год. Производство оснащено электродуговыми печами.

Автомобильное шасси КрАЗ-63221 – высокой проходимости, предназначено для монтажа вооружения и военной техники, установок специального и промышленного назначения, а также буксировки прицепа по всем видам дорог, бездорожью и любой местности.

Грузовик изготавливается в модификации военного назначения, оборудован системой регулирования давления в шинах, при этом управление осуществляется из кабины движущегося автомобиля, и местами для крепления личного оружия водителя и пассажиров.

Напомним, в прошлом месяце на автомобильном заводе АвтоКрАЗ заявили о портфеле заказов на 2022 год в количестве 1 000 грузовиков. В него входят грузовые автомобили, заказанные департаментом обороны США в рамках 3-летнего контракта.