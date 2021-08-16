На АвтоКрАЗе могут начать производство электромобилей. Что правда, кроме общих планов, руководство не озвучивает никакой конкретики.

Автомобильный гигант "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электроавтомобилей. Об этом говорит гендиректор частного акционерного общества "АвтоКрАЗ" Роман Черняк. Он отмечает, что это перспектива, а не далекие планы.

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"Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, коммерческие автомобили и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие машины эконом-класса. Мы электроавтомобили никогда не выпускали, но сейчас работаем с проектантами над этим... В планах акционеров и руководства завода это есть и это большой шаг вперед и большая наша надежда", – заявил Р. Черняк.