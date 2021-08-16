На АвтоКрАЗі можуть розпочати виробництво електромобілів. Що правда, окрім загальних планів, керівництво заводу не озвучує жодної конкретики.

Автомобільний гігант "АвтоКрАЗ" працює над випуском електроавтомобілів. Про це каже гендиректор приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" Роман Черняк. Він зазначає, що це перспектива, а не далекі плани.

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"Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси та електричні комерційні автівки економ-класу. Ми електроавтомобілі ніколи не випускали, але зараз працюємо з проектантами над цим... В планах акціонерів та керівництва заводу це є і це великий крок вперед і велика наша надія", - заявив Р.Черняк.