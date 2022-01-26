Сегодня ЧАО "АвтоКрАЗ" начало передавать первые автомобили по заказу Министерства обороны Украины. Автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, могут работать в составе автопоезда для перевозки тяжелой военной техники.

Как сообщил технический директор ЧАО “АвтоКраЗ” Сергей Дунь, это седельные тягачи КрАЗ-6510ТЕ, выполненные именно по заказу военных. “Их спроектировали под требования заказчика, то есть, военных. Автомобили прошли комиссию, ведомственное испытание Министерства обороны Украины. Устранены замечания, уточнена конструкторская документация. Приказом министра обороны Украины эти автомобили поставлены на обеспечение”, – отметил Дунь.

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По его словам, эти автомобили должны работать в составе автопоезда для перевозки тяжелой военной техники. “Этот автомобиль имеет мощность 450 лошадиных сил. Это большая мощность для такого класса автомобилей. Автоматическая коробка передач. Это тоже новый элемент для наших военных. Здесь есть гидролебедка – 15 тонн. Это дает возможность вытягивать на полуприцеп тяжелую технику. В том числе, которая непригодна для использования после боя. На этих автомобилях седельно-сцепное устройство, которое имеет три степени свободы. Это обеспечивает более качественную работу автопоезда на дорогах с неровной поверхностью”, – рассказал Дунь.

Он акцентирует внимание, что рама, трансмиссия, все системы автомобиля, обеспечивающие работу коробки передач, – производства АвтоКрАЗа. “Это автомобиль нами разработанный и локализованный на нашем производстве”, – слова кременчужанина.

Водитель Вячеслав Парфило тоже отмечает среди преимуществ этих грузовиков то, что они имеют автоматическую коробку передач. “Удобная панель приборов, удобное сиденье. Есть музыка. Имеет климат-контроль”, – описал водитель КрАЗ-6510ТЕ.