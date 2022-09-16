У соцмережах з’явилося фото нової зброї у руках Збройних Сил України – це фінський бронетранспортер ХА-180, також відомий як Pasi або Sisu.

Ця машина вперше помічена в Україні. Невідомо, яка країна передала броньовик Україні, адже окрім Фінляндії, він також є на озброєнні армії Естонії та інших країн. Фото з ХА-180 опубліковано в Twitter-акаунті Ukraine Weapons Tracker. Втім, такий камуфляж використовують саме фінські військові, тож цілком ймовірно, що машина прийшла з її батьківщини.

#Ukraine: Another previously unseen donation to the Ukrainian Army has appeared- several Sisu XA-180/185 amphibious Armoured Personnel Carriers.



These are made in #Finland and appear to have been donated from Finnish Military stocks. pic.twitter.com/CG7rtnAuTz — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 15, 2022

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Бронетранспортер XA-180 був створений на початку 1980-х років на замовлення фінського уряду. Він мав замінити у військах застарілі радянські БТР-60 і був побудований на базі вантажівки Sisu SA-150.

XA-180 – основний бронетранспортер фінської армії, він також експортувався у такі країни, як Естонія, Швеція, Норвегія, Ірландія тощо. Загалом було випущено близько 1000 машин у різних модифікаціях, з них близько 400 перебувають на озброєнні фінської армії.

БТР оснащується дизельним двигуном Valmet 611 DSBJA з турбонаддувом потужністю 236 к. с., швидкість по шосе – до 100 км/год, долати водні перешкоди машина здатна зі швидкістю до 9 км/год. У базовій версії XA-180 може перевозити до 14 десантників, у версії ХА-185 – до 16.

Скільки саме таких бронетранспортерів ЗСУ отримали у рамках оборонної допомоги наразі невідомо.