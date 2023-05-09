Кошти на закупівлю медичок зібрали волонтери зі Швеції Human Rescue Sweden. Вони провели спеціальний захід, під час якого відомий олімпійський чемпіон Robin Bryntesson пробіг 90 км задом наперед на лижах, аби зібрати кошти для України.

Народний депутат Мар’ян Заблоцький показав дві фінські медичні амфібії, які шведські волонтери передали ЗСУ. Це броньовані гусеничні зчленовані машини SISU NA-110, які обладнані для перевезення поранених.

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Вартість кожного медичного всюдихода Sisu по 30 тис. євро, однак у порівнянні з подібними машинами Bandvagn 206 вони мають кращі технічні характеристики.

Зокрема, максимальна швидкість до 65 км/год на суші та 6 км/год у воді, маса 5 тонн, повний привід на усі 4 гусені, вміщають водія і до 16 пасажирів. Машини частково броньовані, кабіна обшита кевларом.

“Причіп згодом буде наповнений усім необхідним обладнанням і препаратами для першої допомоги при евакуації поранених”, – говорить Мар’ян Заблоцький.

SISU NA-110, або Nasu призначений для перевезення військ і обладнання через сніг і болота на півночі Фінляндії. Для цього він оснащений чотирма широкими (62 см) механічними гумовими гусеницями. Загальна вантажопідйомність становить 1950 кг, друге відділення також може буксирувати причіп вагою до 2500 кг.

Існують командний, сигнальний і санітарний варіанти автомобіля. Загалом було виготовлено понад п'ятсот машин для оснащення армій Фінляндії, Індії та Туреччини.