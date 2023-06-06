Уряд ФРН пообіцяв викупити та відновити для ЗСУ 64 машини Bandvagn 206.

Німецький уряд оприлюднив чергову інформацію про допомогу Україні в боротьбі з рашистською навалою. Окрім броньованих автомобілів FFG APC класу MRAR, яких буде закуплено для ЗСУ 66 одиниць, Німеччина замовила модернізацію та ремонт гусеничних транспортерів Bandvagn 206, повідомляє Bild.

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Німецькі ЗМІ повідомляють, що партія з 64 багатоцільових машин Bandvagn 206 будуть надані з промислових запасів компанії FFG. Вони мають бути відремонтовані, проведене технічне обслуговування та приведені в робочий стан для відправки до України. Частина транспортних засобів надійде з колишніх запасів Бундесверу.

Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) — це гусеничний всюдихід підвищеної прохідності, розроблений шведською компанією Hägglunds (зараз це частина BAE Systems Platforms & Services) для сухопутних військ. Вони мають дві ланки – передня з екіпажем та задня для перевезення військ чи матеріальних засобів. Загалом машина розрахована на 17 військових (6 у передньому відділенні, 11 у задньому), причіп можна адаптувати для різних цілей в залежності від модифікації.

Сцепка має загальну довжину у 6,9 м, масу – 4,5 тони. Машини досить високі – 2,4 метри, ширина – 1,87 метри.

Всього за час виробництва з 1974 по 1980 роки було зроблено 11 000 машин, які мали близько 50 варіантів як військових, так і цивільних версій. Bandvagn 206 – це стандартна версія, з бензиновим двигуном Ford V6 потужністю 135 к.с. Модифікації з дизельними двигунами Steyr або Mercedes-Benz називаються Bandvagn 206D, 206S чи 208 та розвивають потужність від 114 до 181 к.с. Які саме версії будуть передані Україні, поки що невідомо.

Всюдихід також є амфібією, розвиваючи швидкість у воді до 4,7 кілометрів на годину. На звичайній дорозі машина розвиває швидкість до 55 км на годину.

До речі, кілька гусеничних всюдиходів раніше привезли для ЗСУ волонтери.