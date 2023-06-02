БТР Fuchs Evolution може керуватись дистанційно.

Німецький виробник військової техніки Rheinmetall показав нову модифікацію колісного танка та оголосив, що першим замовником на нього має бути Україна.



На випробувальному треку свого заводу в Касселі оборонний підрядник Rheinmetall показує, на що здатен відомий БТР Fuchs, оснащений пакетом Evolution.

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Нова модель Evolution тепер має двигун потужністю 455 к.с. Семиметрова машина, яка важить до 24,5 тонн, розвиває максимальну швидкість 100 кілометрів на годину.

"Наразі першим клієнтом буде Україна", - розповідає Маріус Мейерінг, керівник відділу продажів Rheinmetall Landsysteme GmbH, про нову модель. Компанія заснувала спільне підприємство з українським державним підприємством "Укроборонпром". Новий Fuchs також може збиратися там, але "найважливіші деталі все одно надходять з Німеччини".

"Fuchs історично є основою для заводу в Касселі, - підкреслює Майерінг. Колись він був розроблений Daimler-Benz і збройовою компанією Thyssen-Henschel, яку поглинула Rheinmetall. Сьогодні лише на заводі в Касселі ремонтують понад 100 танків Fuchs на рік. Крім того, виробляються нові машини. З 1200 працівників заводу близько 150 працюють над розробкою колісних танків.

Одна з найцікавіших особливостей нової моделі – можливість дистанційного керування з використанням технологій віртуальної реальності. Водій-оператор на відстані може керувати машиною за допомогою спеціальних окулярів та камер, що дають огляд на 360 градусів.

Огляд через окуляри віртуальної реальності: зовнішні камери на Fuchs Evolution забезпечують круговий огляд © Pia Malmus

Шестиколісна броньована транспортна машина продається у восьми країнах, а на озброєнні Бундесверу досі перебуває 825 таких машин.

Fuchs доступний у багатьох варіантах: інженерна, швидкої допомоги або для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Він брав участь у місіях Бундесверу за кордоном у Малі, Сомалі та Афганістані – і виявив слабке місце: броня була посилена, але двигун залишився тим самим. Саме тому на новій версії встановлюють більш потужний двигун.