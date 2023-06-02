БТР Fuchs Evolution может управляться дистанционно.

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall показал новую модификацию колесного танка и объявил, что первым заказчиком должна быть Украина.



На испытательном треке своего завода в Касселе оборонный подрядчик Rheinmetall показывает, на что способен известный БТР Fuchs, оснащенный пакетом Evolution.

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Новая модель Evolution теперь имеет двигатель мощностью 455 л. Семиметровая машина, весящая до 24,5 тонн, развивает максимальную скорость 100 километров в час.

"Первым клиентом будет Украина", - утверждает Мариус Мейеринг, руководитель отдела продаж Rheinmetall Landsysteme GmbH, о новой модели. Компания учредила совместное предприятие с украинским государственным предприятием "Укроборонпром". Новый Fuchs также может собираться там, но "важнейшие детали все равно поступают из Германии".

"Fuchs исторически является основой для завода в Касселе, – подчеркивает Майеринг. Когда-то он был разработан Daimler-Benz и оружейной компанией Thyssen-Henschel, которую поглотила Rheinmetall. Сегодня только на заводе в Касселе ремонтируют более 100 танков Fuchs в год. Кроме того, производятся новые машины Из 1200 работников завода около 150 работают над разработкой колесных танков.

Одна из интереснейших особенностей новой модели – возможность дистанционного управления с использованием технологий виртуальной реальности. Водитель-оператор на расстоянии может управлять машиной с помощью специальных очков и камер, дающих обзор на 360 градусов.

Обзор через очки виртуальной реальности: внешние камеры на Fuchs Evolution обеспечивают круговой обзор © Pia Malmus

Шестиколесная бронированная транспортная машина продается в восьми странах, а на вооружении Бундесвера до сих пор находится 825 таких машин.

Fuchs доступен во многих вариантах: инженерная, скорая помощь или для обезвреживания взрывоопасных предметов. Он участвовал в миссиях Бундесвера за границей в Мали, Сомали и Афганистане – и обнаружил слабое место: броня была усилена, но двигатель остался прежним. Именно поэтому на новой версии устанавливается более мощный двигатель.