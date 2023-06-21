Транспортный комитет Верховной Рады порекомендовал принять законопроект, позволяющий военным использовать во время военного положения автомобили из Великобритании и Японии.

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре поддержал законопроект, который может разрешить участие в дорожном движении Украины автомобилям с правым расположением руля. Теперь, если за проект закона проголосует Верховная Рада и подпишет его Президент, такие автомобили можно будет зарегистрировать для нужд армии.

Сейчас автомобили с правым рулем ввозят в Украину, однако официально их зарегистрировать нельзя. Потому они ездят с иностранными номерными знаками или без них, а после войны судьба таких машин не определена.

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Законопроект №9238 комитет рекомендовал принять за основу и в целом. Однако с предложениями, предусматривающими возможность использования транспортных средств с правым расположением руля, поступающих в качестве гуманитарной, благотворительной помощи, международной технической помощи и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях в воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, государственных органов, задействованных в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии в период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены. Другие законопроекты комитет рекомендует отклонить.

В то же время, Министерство обороны не удовлетворено данным законопроектом – военные не знают, что будут делать с такими машинами после окончания военного времени и 90 дней после него. Министерство внутренних дел тоже против, чтобы машины с правым рулем регистрировали в Украине – полиция считает выпуск машин с правым рулем на дороги общего пользования опасным для других участников движения и водителей, которые управляют такими автомобилями.

Как отметил в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, “регистрация авто с правым рулем официально запрещена и это создает определенные проблемы для волонтеров, которые завозят автомобили с правым рулем для военных. Поэтому ситуацию нужно решать”.

В случае, если Закон будет принят, это окончательно снимет преграды на пути поставки в Вооруженные силы Украины очень нужных им автомобилей – пикапов, внедорожников, микроавтобусов и другой техники из Великобритании и Японии. Кроме того, что такие транспортные средства там дешевле, чем в континентальной Европе или США, они имеют еще одно неожиданное преимущество. Ведь враг обычно стреляет или закладывает мины с расчетом положения водителя слева, поэтому если он будет справа, это окажется дополнительным шансом остаться живым.