ДБР викрило нову схему ввезення в Україну автомобілів. В’їзд автомобілів оформлювався «заднім числом», що давало можливість розмитнення за нульовою ставкою.

У ДБР вважають, що транспортні засоби перетнули кордон начебто до закінчення дії постанови ВР щодо імпорту автомобілів за нульовою ставкою, яка діяла до 1 липня 2022 року.

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На думку слідчих, автомобілі були ввезені в Україну пізніше і оформлені із зазначенням інших дат без сплати необхідних митних платежів, повідомила Держмитслужба України.

Наразі вже повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, одному з посадовців митного поста "Київ-Центральний", який здійснював митне оформлення автомобілів за їх фактичної відсутності та відповідно без проведення огляду транспортних засобів.

Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюється причетність інших посадових осіб митниці до протиправної діяльності.