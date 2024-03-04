Міськрайонний суд Луцька виніс вирок ділку, який зумів продати 15 автомобілів, ввезених в Україну через благодійні організації як гуманітарна допомога.

Упродовж березня-липня 2023 року уродженець Володимира налагодив ввезення на митну територію України та продаж по всіх регіонах держави автомобілів, що мали цільове призначення – для Сил оборони.

Як зазначає Суспільне Луцьк, середня ринкова вартість усіх машин становила 6 мільйонів 379 тисяч гривень. У списку ввезених машин зазначено три одиниці Volkswagen Caddy, дві - Volkswagen Crafter, Volkswagen Touran, Opel Movano, Mercedes-Benz Vito, Renault Kangoo та ін. Частину автомобілів, а також кузови й двигуни за рішенням суду конфіскували в дохід держави.

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Точний перелік ввезеного вдалося встановити за митною документацією ввезення машин.

З матеріалів справи стало відомо, що упродовж березня-липня 2023 року уродженець Володимира організував схему продажу на території України 15 "гуманітарних" авто. Машини перетинали польсько-український кордон через митні пункти пропуску "Угринів — Долгобичув" Львівської митниці та "Устилуг — Зосин" Волинської митниці.

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Свою вину за ст. 201-2 ч. 3 Кримінального кодексу України про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги чоловік визнав повністю.

Суддя Луцького міськрайонного суду визнав волинянина винним та призначив йому покарання — 204 тисячі гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з отриманням та розпорядженням гуманітарною допомогою строком на два роки та конфіскацією майна.