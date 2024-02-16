Тисячі преміальних машин затримали на митниці США через одну китайську деталь.

З’ясувалося, що автомобілі Porsche, Bentley та Audi обладнані забороненим електронним компонентом. Його виготовили в західному Китаї, де, на переконання влади США, використовується примусова праця уйгурів.

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Volkswagen Group, як стверджується, не знав про походження деталі, але відразу ж повідомив американську владу, коли отримав інформацію від постачальника.

У США є спеціальний закон про запобігання примусовій праці уйгурів. Він забороняє імпортувати товари з Сіньцзяню, оскільки в цьому районі, на переконання влади, страждають уйгури та інші меншини. У керівній партії Китаю ці звинувачення відкидають.

Volkswagen має завод у столиці Сіньцзяня Урумчі — це спільне підприємство з китайською корпорацією SAIC. Німецький автогігант вже не раз піддавався нападкам активістів, але зазначав, що місцевим жителям з присутністю великого виробника «набагато краще», оскільки він забезпечує їх роботою. Зокрема, звинувачення в експлуатації стало однією з причин, через які у члена наглядової ради компанії кинули тортом навесні минулого року.

У Volkswagen заявили, що працюють над усуненням затримки, а також розглядають «нові сценарії» роботи із SAIC — аж до припинення відносин з певними постачальниками. Компанія також перепросила та пообіцяла підтримувати зв’язок з кожним клієнтом.