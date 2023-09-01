Bentley Batur може бути оснащений новою аудіосистемою Naim від Mulliner. Це ексклюзивна опція для даної моделі.

Bentley пропонує нову звукову систему “Naim для Mulliner” у купе Batur, за 31 681 долар (25 000 фунтів) за сьогоднішнім курсом обміну.

Читайте також: Як прокачати аудіосистему автомобіля

Аудіосистема з 20 динаміками складається з шести високочастотних динаміків, дев’яти динаміків середнього діапазону, двох низькочастотних динаміків, двох активних басових перетворювачів і одного сабвуфера. Середньочастотні динаміки та високочастотні динаміки мають нову конструкцію та запатентовані Focal М-конуси. Bentley створила свої нові динаміки з лінійки Focal Grand Utopia.

Нова звукова система є результатом 10 000 годин інновацій від Focal і Naim, причому обидва відповідають 56 вимогам і рекомендаціям для системи. Цільні М-конуси в динаміках забезпечують жорсткість без пилозахисного ковпачка.

Компанія Bentley розробила Batur з урахуванням динаміків, розмістивши їх по всьому салону. Додаткове зміцнення навколо дверей і задньої частини салону також допомогло зменшити спотворення від звукової системи.

Bentley каже, що аудіосистема «Naim by Mulliner» є розширенням її послуг, щоб запропонувати «автомобілі, створені по-справжньому на замовлення». Останніми роками інтерес автовиробника до бренду Mulliner зростає, оскільки вимоги до спеціального фарбування та особистих комісій збільшуються втричі.

Bentley представила Batur рік тому, і щойно завершила розробку в червні, коли два передсерійних автомобіля пройшли понад 28 641 миль. Компанія виготовить 18 екземплярів автомобіля вартістю 2 мільйони доларів на виготовлення якого потрібно близько чотирьох місяців. Компанія має завершити їх будівництво наприкінці 2024 року.

Batur оснащений культовим 6,0-літровим двигуном W12 із подвійним турбонаддувом і стане останнім Bentley, який використовуватиме його. Виробництво двигуна завершується у квітні 2024 року.