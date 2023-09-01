Bentley Batur может быть оборудован новой аудиосистемой Naim от Mulliner. Это эксклюзивная опция для данной модели.

Bentley предлагает новую звуковую систему Naim для Mulliner в купе Batur, за 31 681 доллар (25 000 фунтов) по сегодняшнему курсу обмена.

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Аудиосистема с 20 динамиками состоит из шести высокочастотных динамиков, девяти динамиков среднего диапазона, двух низкочастотных динамиков, двух активных басовых преобразователей и одного сабвуфера. Среднечастотные динамики и высокочастотные динамики имеют новую конструкцию и запатентованные Focal М-конусы. Bentley создала свои новые динамики из линейки Focal Grand Utopia.

Новая звуковая система является результатом 10 000 часов инноваций от Focal и Naim, причем оба отвечают 56 требованиям и рекомендациям для системы. Цельные М-конусы в динамиках обеспечивают жесткость без пылезащитного колпачка.

Компания Bentley разработала Batur с учетом динамиков, разместив их по всему салону. Дополнительное укрепление вокруг дверей и задней части салона также помогло снизить искажение от звуковой системы.

Bentley говорит, что аудиосистема Naim by Mulliner является расширением ее услуг, чтобы предложить «автомобили, созданные по-настоящему по заказу». В последние годы интерес автопроизводителя к бренду Mulliner растет, поскольку требования к специальной покраске и личным комиссиям увеличиваются втрое.

Bentley представила Batur год назад, и только что завершила разработку в июне, когда два предсерийных автомобиля прошли более 28 641 миль. Компания изготовит 18 экземпляров автомобиля стоимостью 2 миллиона долларов на изготовление которого требуется около четырех месяцев. Компания должна завершить их строительство в конце 2024 года.

Batur оснащен культовым 6,0-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом и станет последним Bentley, который будет его использовать. Производство двигателя завершается в апреле 2024 года.