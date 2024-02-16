Тысячи премиальных машин задержали на таможне США из-за одной китайской детали.

Выяснилось, что автомобили Porsche, Bentley и Audi оборудованы запрещенным электронным компонентом. Его изготовили в западном Китае, где, по убеждению властей США, используется принудительный труд уйгуров.

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Volkswagen Group, как утверждается, не знал о происхождении детали, но сразу же сообщил американским властям, когда получил информацию от поставщика.

В США есть специальный закон о предотвращении принудительного труда уйгуров. Он запрещает импортировать товары из Синьцзяня, поскольку в этом районе, по убеждению властей, страдают уйгуры и другие меньшинства. В правящей партии Китая эти обвинения отвергают.

Volkswagen имеет завод в столице Синьцзяня Урумчи - это совместное предприятие с китайской корпорацией SAIC. Немецкий автогигант уже не раз подвергался нападкам активистов, но отмечал, что местным жителям с присутствием крупного производителя "гораздо лучше", поскольку он обеспечивает их работой. В частности, обвинения в эксплуатации стало одной из причин, из-за которых в члена наблюдательного совета компании бросили тортом весной прошлого года.

В Volkswagen заявили, что работают над устранением задержки, а также рассматривают "новые сценарии" работы с SAIC - вплоть до прекращения отношений с определенными поставщиками. Компания также извинилась и пообещала поддерживать связь с каждым клиентом.