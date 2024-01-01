Тернопольский водитель был пьян, но "автомобилем управлял автопилот": что решил суд

Иск водителя был к Главному управлению Национальной полиции в Тернопольской области. Водитель считал неправомерным решением полицейских, когда 19 февраля 2024 года те остановили его автомобиль Mitsubishi ASX. Согласно выводам полиции, водитель Mitsubishi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, к тому же уже не впервые.

О состоянии "навеселе" водитель не отрицал. Как пишет "Судебно-юридическая газета", истец сообщил суду, что "управлял Mitsubishi не он, а автопилот". Газета отмечает, что в апреле Кременецкий райсуд уже второй раз в течение года признал виновным Юрия К. в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 130 КУоАП). Наказание – 34 тыс. гривен штрафа и лишение права управления транспортными средствами на 3 года.

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Кроме того, Юрий К. был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 (нарушение правил остановки) Кодекса об административных правонарушениях. Штраф – 340 гривен. И это еще не все.

Юрий К. был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, которое было лишено права управления транспортными средствами) КУоАП. Штраф – 20 400 гривен.

Однако истец, несмотря на целый ряд составленных полицией протоколов, и его адвокат попытались обжаловать часть из них. Одно из заявленных ходатайств было именно по поводу автопилота: истец и его защитник доказывали суду, что Юрий К. 19 февраля лично не управлял автомобилем Mitsubishi.

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Здесь есть одна интересная деталь: полицейские смогли зафиксировать только тот факт, что Юрий К. находился на пассажирском сиденье автомобиля – именно с места пассажира Юрий К. вышел к полицейским, когда они подошли к Mitsubishi.

Таким образом, защита настаивала, что Юрий К. лично 19 февраля не управлял автомобилем, поскольку Mitsubishi ASX двигался с помощью автопилота, по словам Юрия К., такого же "как у Tesla".

Патрульных суд допросил в качестве свидетелей. Те заявили, что Юрий К. находился в автомобиле один и совершил остановку прямо у перекрестка, что собственно и привлекло их внимание. По мнению полицейских, Юрий К. просто пересел на пассажирское сиденье, чтобы избежать ответственности, а потом пытался их убедить, что Mitsubishi может двигаться с помощью автопилота.

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Как далее сообщает "Судебно-юридическая газета", Кременецкий райсуд все же пришел к выводу, что объяснения Юрия К. выглядят неубедительными, и что именно Юрий К. управлял автомобилем Mitsubishi и допустил нарушение Правил дорожного движения.

Поэтому, суд отказал Юрию К. в удовлетворении иска к Главному управлению патрульной полиции в Тернопольской области.