Тернопільський водій був напідпитку, але "автомобілем керував автопілот": що вирішив суд

Позов водія був до Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Водій вважав неправомірним рішенням поліцейських, коли 19 лютого 2024 року ті зупинили його автомобіль Mitsubishi ASX. Згідно з висновками поліції, водій Mitsubishi перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, до того ж вже не вперше.

Про стан "напідпитку" водій не заперечував. Як пише "Судово-юридична газета", позивач повідомив суду, що "керував Mitsubishi не він, а автопілот". Газета зазначає, що у квітні Кременецький райсуд вже вдруге протягом року визнав винним Юрія К. у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 130 КУпАП). Покарання – 34 тис. гривень штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на 3 роки.

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Крім того, Юрія К. було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (порушення правил зупинки) Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф – 340 гривень. І це ще не все.

Юрія К. було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка була позбавлена права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф – 20 400 гривень.

Однак позивач, попри цілу низку складених поліцією протоколів, та його адвокат спробували оскаржити частину з них. Одне з заявлених клопотань було саме з приводу автопілота: позивач та його захисник доводили суду, що Юрій К. 19 лютого особисто не керував автомобілем Mitsubishi.

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Тут є одна цікава деталь: поліцейські змогли зафіксувати лише той факт, що Юрій К. знаходився на пасажирському сидінні автомобіля – саме з місця пасажира Юрій К. вийшов до поліцейських, коли вони підійшли до Mitsubishi.

Таким чином, захист наполягав, що Юрій К. особисто 19 лютого не керував автомобілем, оскільки Mitsubishi ASX рухався за допомогою автопілоту, за словами Юрія К., такого ж "як у Tesla".

Патрульних суд допитав як свідків. Ті заявили, що Юрій К. знаходився в автомобілі один та здійснив зупинку прямо біля перехрестя, що власне й привернуло їх увагу. На думку поліцейських, Юрій К. просто пересів на пасажирське сидіння, щоб уникнути відповідальності, а потім намагався їх переконати, що Mitsubishi може рухатися за допомогою автопілота.

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Яке далі повідомляє "Судово-юридична газета", Кременецький райсуд все ж дійшов висновку, що пояснення Юрія К. виглядають непереконливими, і що саме Юрій К. керував автомобілем Mitsubishi й допустив порушення Правил дорожнього руху.

Відтак, суд відмовив Юрію К. у задоволенні позову до Головного управління патрульної поліції в Тернопільській області.