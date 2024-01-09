Святошинський районний суд Києва виправдав водія, якого поліція безпідставно вирішила притягнула до відповідальності за невиконання вимоги зупинки.

Суд у розгляді справи за протоколом за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) дав чітку відповідь: водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль. Вимоги працівників патрульної служби для зупинки транспорту повинні бути адресні, конкретні та обґрунтовані.

Все сталося увечері 20 жовтня 2023 року на столичній вулиці Туполєва, де поліцейські зупинили автомобіль Tesla Model X. Як пише в деталях "Судово-юридична газета", водія звинуватили у тому, що він не виконав законну вимогу про зупинку автомобіля, "подану за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору та спеціального звукового сигналу", та продовжив рух.

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Саме через це патрульний автомобіль пішов на переслідування правопорушника, в ході якого поліцейські примусово заблокували рух Tesla. Злісного порушника вирішили притягнути до відповідальності за непокору. Однак водій Tesla провину визнавати не захотів і мав для цього вагомі підстави. У ході розгляду справи судом звинувачений поліцією киянин розповів, що 20 жовтня він їхав крайньою правою смугою зі швидкістю приблизно 50 км/год.

Патрульна поліція Києва. Ілюстративне фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

При цьому він не порушував Правила дорожнього руху. Жодних звукових сигналів не чув і не бачив. Він навіть не знав, що поліцейські переслідували саме його автомобіль.

На цій підставі водій відстоював свою позицію – правопорушення не вчиняв, а складений щодо нього протокол є незаконним.

Суд у ході розгляду справи зазначив, що із відеозаписів з нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівників поліції, які містяться на диску долученому до протоколу, не вбачається, що працівники поліції взагалі здійснювали вимогу про зупинку автомобіля Tesla Modev Х 20 жовтня 2023 року о 20 год. 51 хв, подану за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору та спеціального звукового сигналу, а також здійснювали його переслідування. Це перше.

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По-друге, до протоколу про порушення ПДР не долучено відеозапису з системи відеомоніторингу "Безпечне місто", яка могла б прояснити ситуацію з водієм Tesla. Як пише згадане видання, для забезпечення об’єктивного розгляду справи суд 23 листопада самостійно звернувся до столичного Управління патрульної поліції щодо надання відеозапису інциденту з камер системи "Безпечне місто".

Такого відеозапису суд не отримав. Але відповідь надійшла: 4 грудня поліція повідомила, що "надати відеозапис з камер системи “Безпечне місто” немає можливості, оскільки відеозаписи зберігаються в термін до 30 календарних днів".

У ході розгляду справи суд дійшов висновку про неможливість встановити сам факт вчинення адміністративного правопорушення водієм автомобіля Tesla і закрив справу про адміністративне правопорушення через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.