Житель Львова перейшов дорогу у невстановленому місці, отримав за це штраф, але у суді довів, що мав на це право і жодного порушення не скоїв.

Сталося це поза пішохідним переходом у центрі Львова, у проміжку від пам’ятника Адаму Міцкевичу до будівлі колишнього «Укрсоцбанку». Там Орест Гось 11 жовтня 2023 року перейшов дорогу, де і потрапив до рук поліцейських.

За перехід вулиці у невстановленому місці, як пише zaxid.net, поліцейські винесли на нього постанову про порушення ПДР. Такий фіскальний захід передбачає штраф у 255 гривень. На цьому можна було б ставити крапку, але звинувачений поліцейськими чоловік не погодився з цим й подався до суду.

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При розгляді позовної заяви Шевченківський районний суд Львова визнав, що порушення не було і штраф накладено безпідставно з порушенням чинного законодавства. Орест Гось не приховував, що перейшов дорогу у невстановленому місці, але заявив, що "поруч не було переходу і він не створював аварійну ситуацію".

Щодо цього свій коментар на цю подію дала "Судово-юридична газета". Оскільки чоловік був далеко за межами переходів, то він впевнився у відсутності авто та перейшов вулицю. Тут його дії збігаються з вимогами п. 4.8 ПДР України.

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Там чітко прописано, що коли в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки.

Повідомляється, що позов пішохода про скасування штрафу задоволено. Однак на це рішення ще може бути подана апеляція.