Житель Львова перешел дорогу в неустановленном месте, получил за это штраф, но в суде доказал, что имел на это право и никакого нарушения не совершил.

Произошло это вне пешеходного перехода в центре Львова, в промежутке от памятника Адаму Мицкевичу до здания бывшего "Укрсоцбанка". Там Орест Гось 11 октября 2023 года перешел дорогу, где и попал в руки полицейских.

За переход улицы в неустановленном месте, как пишет zaxid.net, полицейские вынесли на него постановление о нарушении ПДД. Такая фискальная мера предусматривает штраф в 255 гривен. На этом можно было бы ставить точку, но обвиненный полицейскими мужчина не согласился с этим и подал в суд.

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При рассмотрении искового заявления Шевченковский районный суд Львова признал, что нарушения не было и штраф наложен безосновательно с нарушением действующего законодательства. Орест Гось не скрывал, что перешел дорогу в неустановленном месте, но заявил, что "рядом не было перехода и он не создавал аварийную ситуацию".

Свой комментарий на это событие дала "Судебно-юридическая газета". Поскольку мужчина был далеко за пределами переходов, то он убедился в отсутствии авто и перешел улицу. Здесь его действия совпадают с требованиями п. 4.8 ПДД Украины.

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Там четко прописано, что когда в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорогу хорошо видно в обе стороны, и только после того, как пешеход удостоверится в отсутствии опасности.

Сообщается, что иск пешехода об отмене штрафа удовлетворен. Однако на это решение еще может быть подана апелляция.