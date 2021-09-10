У пешехода есть преимущество только в случае, если ступил на "зебру", а не когда добегает к ней – заключение суда.

Водители уже привыкли, что пешеход может выбежать на пешеходный переход, даже если автомобиль за метр до пересечения "зебры". Иногда, выбегая на дорогу, пешеход даже не смотрит в сторону автомобиля. А часто еще и разговаривает по телефону.

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Однако, пешеход при выходе на пешеходный переход должен руководствоваться не только собственным усмотрением. Он должен действовать в соответствии с ПДД.

Так, согласно пункту 4.7 ПДД пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам. В том числе подземным и надземным. А в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

Согласно пункту 4.14 ПДД пешеходам запрещается, в частности, выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

При этом, согласно 1.10 ПДД опасность для движения это, в частности, появление подвижного объекта, который приближается к полосе движения транспортного средства или пересекает ее. Данный перечень не является исчерпывающим.

Пунктом 4.16 ПДД предоставлено право пешеходу на преимущество при переходе проезжей части, обозначенной нерегулируемыми пешеходными переходами.

Вместе с тем согласно пункту 18.1 ПДД водитель транспортного средства, которое приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Третий апелляционный суд по делу №389/752/21 пришел к выводу, что требование пункта 18.1 ПДД предусматривает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами с момента, когда они ступили на переход.

Также суд отметил, что запрещается осуществлять объезд пешехода, находящегося на пешеходном переходе независимо от расстояния между ним и транспортным средством. А также увеличивать скорость с целью “проскочить” перед пешеходом, который ступил на нерегулируемый пешеходный переход.

Итак, анализируя правила в этой части, суд положил в основу предоставление водителем преимущества пешеходу – факт нахождения пешехода на "зебре" ("когда ступил на переход”).

Таким образом, если пешеход еще находится на тротуаре, а к пешеходному переходу приближается автомобиль, то пешеходу в соответствии с п.4.14 ПДД запрещается выходить, а тем более выбегать на такой пешеходный переход.

Указанные выводы дополнительно подтверждаются частью 1 статьи 127 КУоАП, которая предусматривает наложение на пешеходов штрафа в размере 255 грн за "переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются".