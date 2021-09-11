Как гласит народная мудрость, у каждого своя правда – как водителей, так и пешеходов это тоже касается. Но никто не сможет отрицать, что в ДТП с участием пешехода почти автоматически признают виновным водителя.
Каждый автомобилист приведет вам десяток примеров, когда пеший участник дорожного движения почти бросался ему под колеса – и не получал за это никакого наказания. Но если отбросить эмоции, можно найти несколько обоснованных подтверждений тому, что с точки зрения Закона пешеход далеко не всегда прав.
Большинство пешеходов в нашей стране все еще живут стереотипами эпохи, когда автомобилей было мало, а водитель был всегда виноват
Читайте также: Когда пешеход не имеет преимущества на переходе: заключение суда
Итак, согласно ПДД Украины пешеходу нельзя:
- Переходить проезжую часть вне пешеходного перехода и за перекрестками. Исключение – дороги шириной не более 3-х полос в целом, где в поле зрения нет перехода или перекрестка. (П. 4.7 ПДД).
- Пересекать перекресток по диагонали, срезая угол. Можно пересекать дорогу только по линиям тротуаров или обочины (п. 4.7 ПДД).
- Выходить на проезжую часть из-за запаркованных машин и других объектов, не убедившись в отсутствии транспорта, что приближается (п. 4.10)
- Выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения (п. 4.14).
- Неожиданно выходить или выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход (п. 4.14).
- Задерживаться и останавливаться на проезжей части (п. 4.14).
- Покидать место ДТП, к которому он причастен (п.4.15).
О том, что пешеходу нельзя выбегать на дорогу и на переход, не убедившись в опасности, в ПДД Украины говорится несколько раз
За нарушение вышеуказанных правил предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. А если нарушение ПДД пешеходом повлекло аварийную ситуацию, ему грозят принудительные общественные работы на 20 – 40 часов!
Но, к сожалению для автомобилистов, если пешехода сбивает машина из-за его собственного нарушения ПДД, виновным часто все равно признают водителя. Поскольку в Гражданском кодексе Украины (ст.1187) до сих пор есть действующая норма о транспортном средстве как об источнике повышенной опасности и причиненный им вред, за который должен отвечать владелец авто.
Читайте также: Что делать при незначительном ДТП: пошаговая инструкция
Однако грамотный адвокат при рассмотрении дела может доказать суду, что вины водителя в травмировании или гибели пешехода-нарушителя нет. Во-первых, суд может принять во внимание то обстоятельство, что водитель не имел технической возможности избежать столкновения с человеком, который неожиданно выбежал на дорогу. Во-вторых, пешеход может отвечать за причиненный автомобилю и другим лицам вред – как гражданин, чьи неправомерные действия (нарушение ПДД) привели к ДТП. Согласно другой статье Гражданского кодекса (ст.1166), этот вред возмещается в полном объеме именно лицом, причинившим вред – то есть пешеходом.
Иллюстрация к пунктам ПДД о том, что нельзя переходить дорогу, не убедившись в опасности: если кроссовер едет быстро, он собьет девушку
Прецеденты подобных решений судов в пользу водителей, пострадавших в результате нарушения пешеходами Правил дорожного движения, уже были в Украине, в том числе – и решение Верховного Суда.
Правда, следует отметить, что для успешного решения дела в суде водитель – участник ДТП с пешеходом-нарушителем должен сразу позаботиться о сборе доказательств. Просто на месте происшествия, сразу, не откладывая, надо взять контакты свидетелей, поискать записи с регистраторов и уличных камер наблюдения, проследить за правильностью составления схемы ДТП и другими деталями его оформления. Также надо заказать экспертизу повреждений автомобиля и экспертную оценку его ремонта, чтобы потом иметь реальные основания для взимания компенсации с виновника неприятностей.
Даже на переходе пешеход должен убедиться, что опасности нет, что машины далеко или видят его и уже тормозят
Рекомендация Авто24
В какой бы ипостаси вы не были на дороге – водитель, пешеход, велосипедист или самокатчик – всегда помните главное: в опасных местах руководствуйтесь не только ПДД, а дополнительно и чувством здравого смысла. И пусть, скажем, приоритет в движении будет 10 раз за вами, не двигайтесь с места, пока не убедитесь, что никто не движется вам наперерез. Даже после аварии вам легко удастся доказать свою невиновность, потерянное время, здоровье, деньги (нужное подчеркнуть) вам вряд ли кто-то вернет.
Читайте также: Как действовать в случае ДТП с пострадавшим