По статистике страховых компаний, более 70% ДТП происходит на скорости менее 30 км/ч - во время парковки, выезде со стоянки, тянучке в пробке и т.д. Что делать, если попал в такое ДТП и повреждения авто незначительные?

Самое первое, что надо сделать, согласно правил дорожного движения – обезопасить других участников дорожного движения от следующих аварий. Включить аварийную ситуацию, установить знак аварийной остановки. А дальше – оценить повреждения и поговорить с другой стороной аварии. Надо ли вызывать полицию? Не всегда. Вот два варианта развития событий. Советует автоэксперт Александр Товстоног.

Вариант 1: приезд полиции

Приезжает патруль, составляет протокол со схемой ДТП. При этом если один из водителей виноват – у него изымают "права", впоследствии он заплатит штраф. Виновник предоставляет свой полис автогражданки и его страховая должна возместить мне убытки. Если один из участников ДТП признает свою вину и у всех есть полисы “автогражданки”, полицию можно не вызвать. Тогда надо оформлять “европротокол”. Причем можно это сделать как в бумажном виде, так и в электронном.

Чтобы возместить ущерб невиновному участнику ДТП, ему не позднее чем за три дня надо обратиться в страховую компанию виновника. Страховая присылает своего специалиста для оценки, или отправляет на СТО.

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Далее – формальности: решение суда и согласование выплаты, причем не обязательно той суммы, что начислил сервис. На размер компенсации у страховых компаний влияют различные факторы – марка авто, его возраст, восстановление или замена запчастей, стоимость нормочаса СТО, по которому осуществляется расчет и тому подобное.

Весь этот процесс может длиться от одного до трех месяцев, для урегулирования понадобится 3 – 5 поездок в страховую, на СТО в суд и т.д. И это в лучшем случае.

После этого – подбор запчастей и ремонт, при котором нужно отдать машину минимум на 3-4 дня.

Некоторые страховые решают такие вопросы быстрее, но в любом случае надо потратить немало времени и нервов.

Вариант 2: решаем на месте сами

Уточняем дистанционно стоимость возможного ремонта, аргументируем ее другой стороне и договариваемся о сроке и способе компенсации. Ведь даже при условии выплаты возмещения страховой виновник будет иметь проблемы – как моральные (суд, объяснение страховой, полиции), так и финансовые – франшиза, штраф и тому подобное. Если же страховки "автогражданка" нет или она просрочена, придется полностью возмещать убытки по ценам страхового СТО…

Если есть с кем проконсультироваться, отправить фото повреждений и получить реальную цифру за ремонт – делайте это быстро и прямо на месте. Компенсацию лучше получать всю сразу и разъезжаться.

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Впрочем, на второй вариант можно соглашаться лишь если ущерб незначительный и его визуально видно – просто покраска одной или нескольких деталей. Если же ремонт серьезный, требуется замена деталей и возможны различные скрытые дефекты – необходима полная дефектовка на СТО. И здесь лишь один нормальный сценарий – вариант 1 с вызовом полиции и протоколом.

Для справки: сейчас средняя стоимость покраски в Киеве одной детали (бампер, крыло) на кузовных сервисах среднего класса – $ 120 – 150. Если это дверь или крышу – может быть дороже. Там, где необходимо сложная рихтовка – цена повышается. На официальных сервисных станциях ценник в 1,5-2 раза выше.

Два варианта ремонта повреждения

Если повреждения рихтовать и красить, будьте готовы, что при продаже такое авто значительно подешевеет. Например, если повреждены одна дверь, то красят не только ее, а с покраской "перехода" на пассажирскую дверь и переднее крыло – чтобы визуально не отличался цвет соседних частей машины.

Однако после такой процедуры получается, что три боковых детали автомобиля получили новую толщину лакокрасочного покрытия, то есть в народе они уже стали называться "крашеные".

Это событие проверяется обычным прибором "толщиномером". Он уже стал обязательным атрибутом при покупке авто, особенно у профессиональных подборщиков авто и кузовных специалистов.

Поэтому если через несколько лет вам захочется продать свой автомобиль, то при обнаружении покупателем крашеной детали стоимость "свежего" автомобиля снижается в среднем на $ 200 за каждый такой элемент.

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Их логика понятна: окрашен – значит дрался, следовательно конструкция получала повреждения, влияющие на безопасность и долговечность работы. И теперь автомобиль должен стоить меньше.

Поэтому если стоимость рихтовки и покраски двери стоит 350 долларов, а при продаже надо будет скинуть с цены по 200 долларов за каждую из трех крашеных деталей, то общая сумма ущерба составит $ 950.

Чтобы это предупредить, нужно обратиться к специалистам, которые извлекают погнутые детали без покраски. Тогда сбрасывать цену при продаже не придется. Кстати, эта услуга дешевле рихтовки и покраски детали. Впрочем, к сожалению, не при всех повреждениях это возможно.

Таким образом при незначительном ДТП: