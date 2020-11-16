За статистикою страхових компаній, понад 70% ДТП відбувається на швидкості меншій 30 км/год - під час парковки, виїзді зі стоянки, тянучці в заторі і т.д. Що робити, якщо потрапив в таке ДТП та пошкодження на авто незначні?

Найперше, що треба зробити, згідно правил дорожнього руху – убезпечити інших учасників дорожнього руху від наступних аварій. Ввімкнути аварійну ситуацію, встановити знак аварійної зупинки. А далі – оцінити пошкодження та поговорити з іншою стороною аварії. Чи треба викликати поліцію? Не завжди. Ось два варіанти розвитку подій. Радить автоексперт Олександр Товстоног.

Варіант 1: приїзд поліції

Приїжджає патруль, складає протокол зі схемою ДТП. При цьому якщо один з водіїв винен – у нього вилучають "права", згодом він заплатить штраф. Винуватець надає свій поліс автоцивілки і його страхова повинна відшкодувати мені збитки. Якщо один з учасників ДТП визнає свою провину і в усіх є поліси “автоцивілки”, поліцію можна не викликати. Тоді треба оформляти “європротокол”. Причому можна це зробити як в паперовому вигляді, так і в електронному.

Щоб відшкодувати збиток невинуватому учаснику ДТП, йому не пізніше ніж за три дні треба звернутися до страхової компанії винуватця. Страхова надіслає свого фахівця для оцінки, або відправляє на СТО.

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Далі – формальності: рішення суду і узгодження виплати, причому не обов'язково тієї суми, що нарахував сервіс. На розмір компенсації у страхових компаній впливають різні чинники – марка авто, його вік, відновлення або заміна запчастин, вартість нормогодини СТО, за яким здійснюється розрахунок тощо.

Весь цей процес може тривати від одного до трьох місяців, для врегулювання знадобиться 3 – 5 поїздок до страхової, на СТО в суд і т.д. І це в кращому випадку.

Після цього – підбір запчастин та ремонт, при якому потрібно віддати машину мінімум на 3-4 дні.

Деякі страхові вирішують такі питання швидше, але в будь-якому випадку треба витратити чимало часу і нервів.

Варіант 2: вирішуємо на місці самі

Уточнюємо дистанційно вартість можливого ремонту, аргументуємо її іншій стороні та домовляємося про термін і спосіб компенсації. Адже навіть за умови виплати відшкодування страховою винуватець матиме проблеми – як моральні (суд, пояснення страховій, поліції), так і фінансові – франшиза, штраф, тощо. Якщо ж страховки "автоцивілка" немає чи вона прострочена, доведеться повністю відшкодовувати збитки за цінами страхового СТО…

Якщо є з ким проконсультуватися, відправити фото пошкоджень і отримати реальну цифру за ремонт – робіть це швидко і прямо на місці. Компенсацію краще отримувати всю відразу і роз'їжджатися.

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Втім, на другий варіант можна погоджуватися лише якщо збиток незначний і його візуально видно – просто фарбування однієї або декількох деталей. Якщо ж ремонт серйозний, потрібна заміна деталей і можливі різні приховані дефекти – необхідна повна дефектовка на СТО. І тут лише один нормальний сценарій – варіант 1 з викликом поліції і протоколом.

Для довідки: зараз середня вартість фарбування в Києві однієї деталі (бампер, крило) на кузовних сервісах середнього класу – $ 120 – 150. Якщо це двері або дах – може бути дорожче. Там, де необхідно складне рихтування – ціна підвищується. На офіційних сервісних станціях цінник в 1,5 – 2 рази вище.

Два варіанти ремонту пошкодження

Якщо пошкодження рихтувати і фарбувати, будьте готові, що при продажу таке авто значно подешевшає. Наприклад, якщо пошкоджені одні двері, то фарбують не лише її, а з фарбуванням "переходу" на пасажирські двері та переднє крило – щоб візуально не відрізнявся колір сусідніх частин машини.

Однак після такої процедури виходить, що три бокових деталі автомобіля отримали нову товщину лакофарбового покриття, тобто в народі вони вже стали називатися "фарбовані".

Ця подія перевіряється звичайним приладом "товщиноміром". Він уже став обов'язковим атрибутом при купівлі авто, особливо у професійних підбирачів авто та кузовних фахівців.

Тому якщо через декілька років вам захочеться продати свій автомобіль, то при виявленні покупцем фарбованої деталі вартість "свіжого" автомобіля знижується в середньому на $ 200 за кожен такий елемент.

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Їх логіка зрозуміла: пофарбований – значить бився, отже конструкція отримувала ушкодження, що впливають на безпеку і довговічність роботи. І тепер автомобіль повинен коштувати менше.

Тому якщо варість рихтовки та фарбування дверей коштує 350 доларів, а при продажу треба буде скинути з ціни по 200 доларів за кожну з трьох фарбованих деталей, то загальна сума збитку складе $ 950.

Щоб це попередити, потрібно звернутися до фахівців, які витягують погнуті деталі без фарбування. Тоді скидати ціну при продажу не доведеться. До речі, ця послуга дешевша за рихтовку і фарбування деталі. Втім, на жаль, не при всіх пошкодженнях це можливо.

Таким чином при незначному ДТП: