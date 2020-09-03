Значна частина ДТП супроводжуються незначними пошкодженнями транспортних засобів та, на щастя, не мають постраждалих осіб. В такій ситуації для заощадження вашого часу можна оформити європротокол.
Учасники аварії самі оформляють документи без виклику співробітників поліції і швидко роз'їжджаються, не створюючи заторів. Європротокол доступний як у паперовому вигляді, так і в електронному.
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Європротокол - це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування.
Існує перелік умов, за яких можна скористатися європротоколом:
- У ДТП немає травмованих чи загиблих.
- Обидва водії мають поліси ОСЦПВ.
- Наявна згода водіїв транспортних засобів - учасників ДТП щодо її обставин.
- Обидві сторони не перебувають у алкогольному, наркотичному сп'янінні або під дією лікарських засобів.
Також потрібно пам’ятати, що ліміт виплат за європротоколом складає 50 000 грн. У разі невиконання однієї з цих умов потрібно викликати Національну поліцію для оформлення ДТП.
Додаткові умови для застосування системи «Електронний Європротокол»:
- транспортні засоби обох учасників ДТП повинні мати діючі поліси внутрішнього страхування. Якщо будь-який ТЗ забезпечений полісом іноземного страховика, необхідно використовувати паперовий бланк Європротоколу або викликати поліцію.
- Водії повинні мати при собі справні мобільні телефони. Хоча б один з учасників ДТП повинен мати з собою пристрій (смартфон, планшет, ноутбук) з фотокамерою та доступом в Інтернет.
- Ідентифікаційні дані про страхувальника (коди ІНПП або ЄДРПОУ) та про забезпечений транспортний засіб (номерний знак, марку та модель) мають бути зазначені в полісі та коректно внесені в єдину централізовану базу даних МТСБУ. В протилежному випадку Система не зможе правильно ідентифікувати учасників ДТП.
Якщо водії скористались Європротоколом (незалежно від його форми), то вони:
- мають право залишити місце ДТП,
- звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП,
- звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП,
- повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись зі своїм примірником заповненого Європротоколу до страховика, з яким укладали договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. В разі використання системи «Електронний Європротокол» повідомлення страховикам учасників ДТП відправляються автоматично.
Такий механізм спрощеного оформлення ДТП запроваджено в Україні з 19 вересня 2011 року, коли вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування» від 17.02.2011 №3045-VI.
Інформаційна система «Електронний Європротокол» впроваджена в МТСБУ з 01.10.2017 року. У відповідності до рішення Президії МТСБУ від 13.07.17 № 403/2017, Європротокол, оформлений з використанням зазначеної системи, є повним аналогом Європротоколів, надісланих або пред’явлених страховику у паперовій формі.
Для ознайомлення з інтерфейсом системи «Електронний Європротокол» передбачений режим демонстрації, який також розташований на першій сторінці сайту доступу до Системи (https://dtp.mtsbu.ua). В «демо» режимі не використовується зв'язок з ЦБД МТСБУ.
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