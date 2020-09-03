Значна частина ДТП супроводжуються незначними пошкодженнями транспортних засобів та, на щастя, не мають постраждалих осіб. В такій ситуації для заощадження вашого часу можна оформити європротокол.

Учасники аварії самі оформляють документи без виклику співробітників поліції і швидко роз'їжджаються, не створюючи заторів. Європротокол доступний як у паперовому вигляді, так і в електронному.

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Європротокол - це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування.

Існує перелік умов, за яких можна скористатися європротоколом:

У ДТП немає травмованих чи загиблих.

Обидва водії мають поліси ОСЦПВ.

Наявна згода водіїв транспортних засобів - учасників ДТП щодо її обставин.

Обидві сторони не перебувають у алкогольному, наркотичному сп'янінні або під дією лікарських засобів.

Також потрібно пам’ятати, що ліміт виплат за європротоколом складає 50 000 грн. У разі невиконання однієї з цих умов потрібно викликати Національну поліцію для оформлення ДТП.

Додаткові умови для застосування системи «Електронний Європротокол»:

транспортні засоби обох учасників ДТП повинні мати діючі поліси внутрішнього страхування. Якщо будь-який ТЗ забезпечений полісом іноземного страховика, необхідно використовувати паперовий бланк Європротоколу або викликати поліцію.

Водії повинні мати при собі справні мобільні телефони. Хоча б один з учасників ДТП повинен мати з собою пристрій (смартфон, планшет, ноутбук) з фотокамерою та доступом в Інтернет.

Ідентифікаційні дані про страхувальника (коди ІНПП або ЄДРПОУ) та про забезпечений транспортний засіб (номерний знак, марку та модель) мають бути зазначені в полісі та коректно внесені в єдину централізовану базу даних МТСБУ. В протилежному випадку Система не зможе правильно ідентифікувати учасників ДТП.

Якщо водії скористались Європротоколом (незалежно від його форми), то вони:

мають право залишити місце ДТП,

звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП,

звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП,

повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись зі своїм примірником заповненого Європротоколу до страховика, з яким укладали договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. В разі використання системи «Електронний Європротокол» повідомлення страховикам учасників ДТП відправляються автоматично.

Такий механізм спрощеного оформлення ДТП запроваджено в Україні з 19 вересня 2011 року, коли вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування» від 17.02.2011 №3045-VI.

Інформаційна система «Електронний Європротокол» впроваджена в МТСБУ з 01.10.2017 року. У відповідності до рішення Президії МТСБУ від 13.07.17 № 403/2017, Європротокол, оформлений з використанням зазначеної системи, є повним аналогом Європротоколів, надісланих або пред’явлених страховику у паперовій формі.

Для ознайомлення з інтерфейсом системи «Електронний Європротокол» передбачений режим демонстрації, який також розташований на першій сторінці сайту доступу до Системи (https://dtp.mtsbu.ua). В «демо» режимі не використовується зв'язок з ЦБД МТСБУ.

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