Сьогодні депутати прийняли за основу законопроект №3424, який скасовує сплату судового збору (держмита) при оскарженні постанов по адмінправопорушеннями. Подальший розгляд буде проходити за скороченою процедурою.

Зараз за оскарження справ про адміністративні правопорушення позивачам доводиться платити судовий збір у розмір 420 грн. Цей фактор робить недоцільним судитись наприклад за «листи щастя», адже сплатити штрафи за цими справами значно дешевше.

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Якщо законопроект буде прийнято в другому читанні і він вступить в силу, то водії зможуть звертатись до суду без сплати судового збору у розмірі у розмір 420 грн.