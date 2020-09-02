Євробляхени вимагають від народних депутатів негайно прийняти законопроект 3704. Це дуже об’ємний документ, який може суттєво змінити ситуацію на автомобільному ринку України.

Тож спробуємо розібратись, які зміни передбачені законопроектом. Одразу варто зазначити, що ми розповімо тільки про декілька найважливіших змін. Але насправді пропонованих новацій значно більше.

Читайте також: Акциз на автомобілі скасують, а техогляд повернуть: законопроекти уже в Раді

Перша новація, яку передбачає законопроект – зміна принципів нарахування акцизу. Зараз саме акциз робить розмитнення старих автомобілів дуже дорогим. За діючими правилами у деяких випадках вартість розмитнення сягає 250-650% від митної вартості авто. Автомобілі пропонують вивести з групи підакцизних товарів.

Друга пропозиція стосується повернення обов’язкового техогляду для легкових автомобілів. У разі прийняття законопроекту, проходити обов’язковий технічний контроль (техогляд) будуть: «легкові автомобілі, що були у використанні, які ввезені на митну територію України, оформлені для вільного обігу і зареєстровані в Україні, та які не відповідають екологічному стандарту «Євро-4». При такому формулюванні всі авто старші 2005 року випуску будуть змушені проходи техогляд.

Читайте також: Восени в Україні планують повернути обов’язковий техогляд для всіх авто

Також законопроектом 3704 передбачено розширення норм «податку на розкіш». Зараз під його норми попадають лише легкові автомобілі віком до п’яти років середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Законопроект передбачає віднесення до предметів розкоші легкових автомобілв, мотоциклів, човнів, катерів, з року виготовлення яких минуло не більше восьми років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати. Фактично, це увесь транспорт вартістю понад мільйон гривень. Власникам таких транспортних засобів пропонують платити щорічний податок у розмірі шести мінімальних заробітних плат (близько 30 тис грн).

Тож, як бачимо, основна мета законопроекту зробити доступнішими автомобілі, і при цьому значно збільшити поточні витрати автовласників. Зменшення вартості розмитнення, повернення корупційного техогляду та впровадження податку на нові авто – ось головні принципи законопроекту 3704.

Також цікаво: В Києві стартувала нова акція протесту "євробляхерів"