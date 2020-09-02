У середу, 2 вересня "євробляхери" влаштували чергову акцію протесту за доступне розмитнення авто в Україні.

«Євробляхери» вимагають від депутатів негайно розглянути законопроект 3704, який покликаний здешевити розмитнення автомобілів.

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Нагадаємо, в проекті закону №3704 пропонується при ввезенні авто з 1 січня 2021 року одноразово звільнити від сплати ПДВ учасників та ветеранів АТО. Мова йде про автобуси, легкові і вантажні автомобілі, маса яких не перевищує 3,5 т, а також причепів до них.

Також проект змнію принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту. Учасники акції вірять, що у разі прийняття документу розмитнити автомобіль можна буде за 300-600 євро. Нагадаємо що зараз розмитнення вживаних автомобілів іноді в декілька разів перевищує вартість самих авто.

Проекті закону №3704 на сайті верховної ради отримав статус «Надано для ознайомлення» 23.06.2020.

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