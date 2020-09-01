У серпні 2020 року українці придбали на 16% менше нових авто, ніж роком раніше та на 17% менше, ніж у липні 2020-го.

В останній місяць літа найкращий результат на ринку знову у французького бренду Renault - 1334 зареєстрованих автомобілів (на 6% менше, ніж рік тому), повідомляє Укравтопром.

На другому місці, як і в серпні минулого року, Toyota, з результатом 1148 шт (-2% до мерпня минулого року).

Також цікаво: в Німеччині вживані авто в 3-4 рази дешевші, ніж в Україні

А от на третьому місці рейтингу проджів – німецький Volkswagen, продажі якого виросли на 24% та сягнули 560 авто. Причина – розпродаж моделей перед оновленням, через що імпортер виставив партію авто за зниженими цінами.

Четвертим за популярністю був Hyundai – 341 реєстрація та мінус 10% до серпня 2019 року.

Замикає п’ятірку лідерів місяця з ростом продажів у 56% Suzuki – 311 шт.

Також до ТОП-10 серпня потрапили: Skoda – 294 шт. (-51%); Nissan – 281 шт. (-40%); Mitsubishi – 229 шт. (+23%); Peugeot – 221 шт. (+13%); Mazda – 220 шт. (-5%).

Бестселером місяця став Renault Duster, автомобілі цієї моделі минулого місяця отримали 605 реєстраційних номерів.

Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 52,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що з цінами на американських аукціонах у липні 2020 року.