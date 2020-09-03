Значительная часть ДТП сопровождаются незначительными повреждениями транспортных средств и, к счастью, не имеют пострадавших. В такой ситуации для сбережения вашего времени можно оформить европротокол.
Участники аварии сами оформляют документы без вызова сотрудников полиции и быстро разъезжаются, не создавая пробок. Европротокол доступен как в бумажном виде, так и в электронном.
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Европротокол – это специальный бланк уведомления о наступлении ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения.
Существует перечень условий, при которых можно воспользоваться европротоколом:
- В ДТП нет травмированных или погибших.
- Оба водителя имеют полисы ОСАГО.
- Имеется согласие водителей транспортных средств – участников ДТП относительно его обстоятельств.
- Обе стороны не находятся в алкогольном, наркотическом опьянении или под действием лекарственных средств.
Также нужно помнить, что лимит выплат по европротоколу составляет 50 000 грн. В случае невыполнения одного из этих условий нужно вызвать Национальную полицию для оформления ДТП.
Дополнительные условия для применения системы “Электронный Европротокол”:
- транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования. Если любое ТС обеспечено полисом иностранного страховщика, необходимо использовать бумажный бланк Европротокола или вызвать полицию.
- Водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны. Хотя бы один из участников ДТП должен иметь с собой устройство (смартфон, планшет, ноутбук) с фотокамерой и доступом в Интернет.
- Идентификационные данные о страхователе (коды ИНН или ЕГРПОУ) и об обеспеченном транспортном средстве (номерной знак, марка и модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ. В противном случае система не сможет правильно идентифицировать участников ДТП.
Если водители воспользовались Европротоколом (независимо от его формы), то они:
- имеют право покинуть место ДТП,
- освобождаются от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о наступлении ДТП,
- освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП,
- должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться со своим экземпляром заполненного Европротокола к страховщику, с которым заключали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. При использовании системы “Электронный Европротокол” сообщение страховщикам участников ДТП отправляются автоматически.
Такой механизм упрощенного оформления ДТП введен в Украине с 19 сентября 2011 года, когда вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дорожно-транспортных происшествий и выплаты страхового возмещения” от 17.02.2011 №3045-VI.
Информационная система “Электронный Европротокол” внедрена в МТСБУ с 01.10.2017 года. В соответствии с решением Президиума МТСБУ от 13.07.17 № 403/2017, Европротокол, оформленный с использованием указанной системы, является полным аналогом европротокола, отправленного или предъявленного страховщику в бумажной форме.
Для ознакомления с интерфейсом системы “Электронный Европротокол” предусмотрен режим демонстрации, который также расположен на первой странице сайта доступа к Системе (https://dtp.mtsbu.ua). В “демо” режиме не используется связь с ЦБД МТСБУ.
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