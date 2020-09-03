Значительная часть ДТП сопровождаются незначительными повреждениями транспортных средств и, к счастью, не имеют пострадавших. В такой ситуации для сбережения вашего времени можно оформить европротокол.

Участники аварии сами оформляют документы без вызова сотрудников полиции и быстро разъезжаются, не создавая пробок. Европротокол доступен как в бумажном виде, так и в электронном.

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Европротокол – это специальный бланк уведомления о наступлении ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения.

Существует перечень условий, при которых можно воспользоваться европротоколом:

В ДТП нет травмированных или погибших.

Оба водителя имеют полисы ОСАГО.

Имеется согласие водителей транспортных средств – участников ДТП относительно его обстоятельств.

Обе стороны не находятся в алкогольном, наркотическом опьянении или под действием лекарственных средств.

Также нужно помнить, что лимит выплат по европротоколу составляет 50 000 грн. В случае невыполнения одного из этих условий нужно вызвать Национальную полицию для оформления ДТП.

Дополнительные условия для применения системы “Электронный Европротокол”:

транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования. Если любое ТС обеспечено полисом иностранного страховщика, необходимо использовать бумажный бланк Европротокола или вызвать полицию.

Водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны. Хотя бы один из участников ДТП должен иметь с собой устройство (смартфон, планшет, ноутбук) с фотокамерой и доступом в Интернет.

Идентификационные данные о страхователе (коды ИНН или ЕГРПОУ) и об обеспеченном транспортном средстве (номерной знак, марка и модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ. В противном случае система не сможет правильно идентифицировать участников ДТП.

Если водители воспользовались Европротоколом (независимо от его формы), то они:

имеют право покинуть место ДТП,

освобождаются от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о наступлении ДТП,

освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП,

должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться со своим экземпляром заполненного Европротокола к страховщику, с которым заключали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. При использовании системы “Электронный Европротокол” сообщение страховщикам участников ДТП отправляются автоматически.

Такой механизм упрощенного оформления ДТП введен в Украине с 19 сентября 2011 года, когда вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дорожно-транспортных происшествий и выплаты страхового возмещения” от 17.02.2011 №3045-VI.

Информационная система “Электронный Европротокол” внедрена в МТСБУ с 01.10.2017 года. В соответствии с решением Президиума МТСБУ от 13.07.17 № 403/2017, Европротокол, оформленный с использованием указанной системы, является полным аналогом европротокола, отправленного или предъявленного страховщику в бумажной форме.

Для ознакомления с интерфейсом системы “Электронный Европротокол” предусмотрен режим демонстрации, который также расположен на первой странице сайта доступа к Системе (https://dtp.mtsbu.ua). В “демо” режиме не используется связь с ЦБД МТСБУ.

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