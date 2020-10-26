Перші ваші дії на місці ДТП мають важливе значення. Тому не панікуйте, а дійте відповідно до цього алгоритму.

Звичайно, якщо пошкодження у ДТП зовсім несуттєві, та немає постраждалих – можна оформити європротокол, або домовитись про компенсацію збитку прямо на місці. Але в інших випадках ватро притримуватись певних правил.

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Повна зупинка

Зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці пригоди. Автомобіль повинен знаходитись саме в тому місці, де відбулося зіткнення. Увімкніть аварійну сигналізацію і встановіть знак аварійної зупинки. Не намагайтеся залишити місце ДТП, оскільки за це передбачено штраф, а якщо є потерпілі – кримінальна відповідальність у залежності від наслідків.

Спеціальні служби

Якщо в ДТП є постраждалі, невідкладно викличте швидку допомогу. Після цього викличте співробітників поліції та повідомте страхову компанію про ДТП.

Переміщення авто

Не переміщайте транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди. Ваш транспортний засіб, як і інших учасників ДТП, повинен знаходитися на тому ж місці, де були одразу після аварії. Якщо хтось до прибуття поліції намагається змінити місце розташування предметів на місці події, постарайтеся перешкодити цьому та зафіксувати на відеокамеру телефону. Навіть якщо автомобіль перешкоджає дорожньому руху, водій не має права з’їжджати з місця зіткнення.

Свідки

Спробуйте знайти людей, які були свідками події. Домовтесь з цими людьми про засвідчення у разі потреби обставин пригоди. Обов’язково запишіть їх контактні дані, зокрема ПІБ, номери телефонів, адресу, номерні знаки автомобілів. Показання свідків у суді можуть стати важливим доказом.

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Фотофіксація

Обов’язково зафіксуйте на камеру телефону все, що сталось після пригоди. Зробіть фото місця ДТП з усіх можливих ракурсів та на різних відстанях. Обов’язково перефотографуйте пошкодження всіх автомобілів, які зіткнулись. Ці фото стануть у майбутньому одними з основних доказів по справі.

Європротокол

Якщо у ДТП нікому не завдано шкоди здоров’ю, життю, усі учасники аварії не перебувають у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, в усіх учасників є страхові поліси, а один з учасників визнає себе винним і шкода, завдана транспортному засобу невинного водія не перевищує 50 тис.грн., водії мають право самостійно скласти “європротокол” (бланк видається разом з полісом або заповнюється в електронному вигляді на сайті МТСБУ). У такому випадку викликати поліцію для оформлення ДТП не потрібно, і ніхто з водіїв не притягається до адміністративної відповідальності. Навіть якщо працівники поліції приїхали на місце ДТП, однак водії дійшли згоди про оформлення європротоколу, то за заявою водіїв працівники поліції ДТП не оформляють.

Дії співробітників поліції

Якщо європротокол не складався, потрібна фіксація ДТП працівниками поліції. Співробітники поліції повинні підготувати ряд документів, які будуть використовуватися для відтворення картини ДТП, зокрема протокол про адміністративне правопорушення та схему ДТП. Якщо в ДТП є постраждалі, то здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні. Простежте, щоб співробітники поліції зафіксували все, що стосується ДТП. Максимальна кількість інформації допоможе з’ясувати реальні причини ДТП.

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Тест на алкоголь

Якщо співробітники поліції запропонують вам пройти тест на наявність алкоголю, пройдіть його. За відмову є відповідальність. Вимагайте копію тесту про відсутність алкоголю. У разі якщо у когось із учасників ДТП є явні ознаки сп’яніння, вимагайте проходження огляду на стан сп’яніння. Якщо хтось із учасників аварії відмовляється проходити перевірку на наявність алкоголю, прослідкуйте, щоб відмова була оформлена документально.

Схема ДТП

Схема дорожньо-транспортної пригоди – це основний документ, яким документально фіксуються всі обставини пригоди. Тому цю схему слід переглянути дуже уважно. Перегляньте чи правильно відображено на схемі місцезнаходження автомобілів та інших предметів навколо, наявність дорожніх знаків та розміток. Зверніть увагу на точність вимірювання відстані між автомобілями та іншими предметами. Важливим моментом є відображення на схемі гальмівного шляху автомобілів. Детально проаналізуйте опис пошкоджень та повноту їх відображення у схемі.

Протокол про адміністративне правопорушення

На винну особу за наслідками ДТП інспектор складає протокол. Інколи інспектор може скласти протокол на обох учасників ДТП. Під час складення протоколу інспектор вилучає посвідчення водія і видає тимчасовий талон на право керування строком на 3 місяці. Якщо ви вважаєте, що ви не винні, однак протокол про адміністративне правопорушення складено відносно вас, вимагайте складення протоколу на винну особу.

Письмове пояснення

Інспектор на місці ДТП повинен запропонувати водіям надати письмові пояснення. Не лінуйтесь написати письмове пояснення. Все, що ви напишете у своєму поясненні, стане основою для відтворення реальних обставин ДТП. Постарайтеся докладно описати все, що сталося, обміркуйте всі фрази, які будете писати. Пишіть лаконічно і зрозуміло. Якщо інспектор не запропонував вам надати пояснення, повідомите самостійно, що ви хочете надати пояснення та отримайте і інспектора відповідний бланк.

Незгода з діями інспектора

Перечитайте всі складені співробітниками поліції документи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення та сему ДТП. Якщо вас щось не влаштовує, обов’язково напишіть свої зауваження. Вкажіть свою незгоду у своєму письмовому поясненні, а також у відповідній графі протоколу. Перефотографуйте всі документи, складені на місці ДТП.

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Страхове відшкодування

Для отримання відшкодування по полісу необхідно разом з іншими учасниками ДТП заповнити бланк повідомлення про ДТП встановленого зразка. Це повідомлення потрібно надати страховій компанії для проведення страхових відшкодувань. Якщо Ви надаєте у страхову компанію письмове повідомлення про ДТП, то оплачені іншому учаснику ДТП кошти страхова компанія може стягнути у майбутньому з вас.

Відповідальність

Якщо у ДТП немає постраждалих, то відповідно до ст.124 КУпАП винний водій може отримати штраф в розмірі 340 грн. або бути позбавленим права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. Якщо у ДТП є постраждалі, то відповідальність настає за статтею 286 Кримінального кодексу у залежності від тяжкості тілесних ушкоджень. Це може бути або фінансовий штраф, або виправні роботи, або арешт, або позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами тощо.

Суд

Інспектор складає протокол на того водія, який, на його думку, порушив правила. Якщо в ДТП є постраждалі, то винні особи встановлюються шляхом проведення досудове розслідування у кримінальному провадженні. Однак, хто винен в ДТП вирішує тільки суд. Всі оформлені за наслідками ДТП документи буде розглядати суд. До суду можна надати свої додаткові пояснення щодо обставин ДТП, а також фото чи відео докази. Оцінивши всі зазначені матеріали суд повинен винести рішення щодо винних осіб та притягнення їх до відповідальності.