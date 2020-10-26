Первые ваши действия на месте ДТП имеют важное значение. Поэтому не паникуйте, а действуйте в соответствии с этим алгоритмом.

Конечно, если повреждения в ДТП совсем несущественные и нет пострадавших – можно оформить европротокол или договориться о компенсации ущерба прямо на месте. Но в других случаях стоит придерживаться определенных правил.

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Полная остановка

Остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия. Автомобиль должен находиться именно в том месте, где произошло столкновение. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Не пытайтесь покинуть место ДТП, поскольку за это предусмотрен штраф, а если есть пострадавшие – уголовная ответственность в зависимости от последствий.

Специальные службы

Если в ДТП есть пострадавшие, безотлагательно вызовите скорую помощь. После этого вызовите сотрудников полиции и уведомьте страховую компанию о ДТП.

Перемещение авто

Не перемещайте транспортное средство и предметы, имеющие отношение к аварии. Ваше транспортное средство, как и других участников ДТП, должно находиться на том же месте, где было сразу после аварии. Если кто-то до прибытия полиции пытается изменить место расположения предметов на месте происшествия, постарайтесь помешать этому и зафиксировать на видеокамеру телефона. Даже если автомобиль препятствует дорожному движению, водитель не имеет права съезжать с места столкновения.

Свидетели

Попробуйте найти людей, которые были свидетелями происшествия. Договоритесь с этими людьми о подтверждении в случае необходимости обстоятельств происшествия. Обязательно запишите их контактные данные, в частности ФИО, номера телефонов, адрес, номерные знаки автомобилей. Показания свидетелей в суде могут стать важным доказательством.

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Фотофиксация

Обязательно зафиксируйте на камеру телефона все, что произошло после проишествия. Сделайте фото места ДТП со всех возможных ракурсов и на разных расстояниях. Обязательно перефотографируйте повреждения всех автомобилей, которые столкнулись. Эти фото станут в будущем одними из основных доказательств по делу.

Европротокол

Если в ДТП никому не причинен вред здоровью, жизни, все участники аварии не находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения, у всех участников есть страховые полисы, а один из участников признает себя виновным и вред, причиненный транспортному средству невиновного водителя не превышает 50 тыс. грн., водители имеют право самостоятельно составить “европротокол” (бланк выдается вместе с полисом или заполняется в электронном виде на сайте МТСБУ). В таком случае вызвать полицию для оформления ДТП не нужно и никто из водителей не привлекается к административной ответственности. Даже если сотрудники полиции приехали на место ДТП, однако водители пришли к согласию об оформлении европротокола, то по заявлению водителей сотрудники полиции ДТП не оформляют.

Действия сотрудников полиции

Если европротокол не составляется, нужна фиксация ДТП сотрудниками полиции. Сотрудники полиции должны подготовить ряд документов, которые будут использоваться для воссоздания картины ДТП, в частности, протокол об административном правонарушении и схему ДТП. Если в ДТП есть пострадавшие, то осуществляются досудебное расследование в уголовном производстве. Проследите, чтобы сотрудники полиции зафиксировали все, что касается ДТП. Максимальное количество информации поможет выяснить реальные причины ДТП.

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Тест на алкоголь

Если сотрудники полиции предложат вам пройти тест на наличие алкоголя, пройдите его. За отказ есть ответственность. Требуйте копию теста об отсутствии алкоголя. В случае если у кого-то из участников ДТП есть явные признаки опьянения, требуйте прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Если кто-то из участников аварии отказывается проходить проверку на наличие алкоголя, проследите, чтобы отказ был оформлен документально.

Схема ДТП

Схема дорожно-транспортного происшествия – это основной документ, которым документально фиксируются все обстоятельства происшествия. Поэтому эту схему следует пересмотреть очень внимательно. Посмотрите правильно ли отражено на схеме местонахождение автомобилей и других предметов вокруг, наличие дорожных знаков и разметок. Обратите внимание на точность измерения расстояния между автомобилями и другими предметами. Важным моментом является отображение на схеме тормозного пути автомобилей. Детально проанализируйте описание повреждений и полноту их отражения в схеме.

Протокол об административном правонарушении

На виновное лицо по результатам ДТП инспектор составляет протокол. Иногда инспектор может составить протокол на обоих участников ДТП. При составлении протокола инспектор изымает водительское удостоверение и выдает временный талон на право управления сроком на 3 месяца. Если вы считаете, что вы не виновны, однако протокол об административном правонарушении составлен в отношении вас, требуйте составления протокола на виновное лицо.

Письменное объяснение

Инспектор на месте ДТП должен предложить водителям предоставить письменные объяснения. Не ленитесь написать письменное объяснение. Все, что вы напишете в своем объяснении, станет основой для воссоздания реальных обстоятельств ДТП. Постарайтесь подробно описать все, что произошло, обдумайте все фразы, которые будете писать. Пишите лаконично и понятно. Если инспектор не предложил вам предоставить объяснение, сообщите самостоятельно, что вы хотите предоставить объяснения и получите у инспектора соответствующий бланк.

Несогласие с действиями инспектора

Перечитайте все составленные сотрудниками полиции документы, в том числе протокол об административном правонарушении и самом ДТП. Если вас что-то не устраивает, обязательно напишите свои замечания. Укажите свое несогласие в своем письменном объяснении, а также в соответствующей графе протокола. Перефотографируйте все документы, составленные на месте ДТП.

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Страховое возмещение

Для получения возмещения по полису необходимо вместе с другими участниками ДТП заполнить бланк уведомления о ДТП установленного образца. Это уведомление нужно предоставить страховой компании для проведения страховых возмещений. Если вы предоставляете в страховую компанию письменное уведомление о ДТП, то оплаченные другому участнику ДТП средства страховая компания может взыскать в будущем с вас.

Ответственность

Если в ДТП нет пострадавших, то в соответствии со ст. 124 КУоАП виновный водитель может получить штраф в размере 340 грн. или быть лишенным права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Если в ДТП есть пострадавшие, то ответственность наступает по статье 286 Уголовного кодекса в зависимости от тяжести телесных повреждений. Это может быть либо финансовый штраф, либо исправительные работы, либо арест, либо лишение свободы с лишением права управлять транспортными средствами и тому подобное.

Суд

Инспектор составляет протокол на того водителя, который, по его мнению, нарушил правила. Если в ДТП есть пострадавшие, то виновные лица устанавливаются путем проведения досудебного расследования в уголовном производстве. Однако, кто виноват в ДТП – решает только суд. Все оформленные по результатам ДТП документы будет рассматривать суд. В суд можно предоставить свои дополнительные объяснения относительно обстоятельств ДТП, а также фото или видео доказательств. Оценив все указанные материалы суд должен вынести решение в отношении виновных лиц и привлечения их к ответственности.