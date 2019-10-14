Дождь – самое элементарное из всех проявлений стихии, не туман, не гололед и не снегопад. И тем не менее, аварийность в сырую погоду возрастает обязательно. В чем коварство дождя с точки зрения водителя и как свести опасности к минимуму?

Мы должны сказать небу спасибо за то, что накануне зимних холодов оно тренирует нас дождливой погодой. Ведь если присмотреться, с точки зрения безопасности дождь – такая себе лайт-версия зимних проблем типа снегопада, гололеда, метели и прочего. Мы ни капли не преувеличиваем.

Какими б всепогодными ни были современные автомобили, езда в дождь требует от водителя повышенной концентрации.

Видимость

Сам по себе дождик – если конечно он не ливень – не особенно ограничивает обзор, но вот влага, которая из воздуха оседает на стеклах автомобиля, один из самых серьезных врагов водителя. Запотевание ухудшает обзорность, и чтобы ограничить это явление, нужно держать коврики и сиденья сухими, стекла изнутри чистыми, а одно из окон – приоткрытым.

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Радикальное средство – включенный, хоть и одновременно с печкой, кондиционер или специальное средство-антизапотеватель, нанесенное на стекла (кроме одного). Решение проблемы плохой видимости так сказать, с другой стороны, - включенный ближний свет фар и задние огни, которые четко обозначат автомобиль на дороге, даже если смотреть на него через запотевшее стекло. Думаем, что об исправности дворников, обдува стекол, зоны зеркал и их обогреве напоминать не стоит.

Снаружи – капли воды, изнутри – запотевание: в дождь сразу несколько факторов ухудшают прозрачность стекол автомобиля.

Скользко

Влага на дороге при плюсовой температуре не оказывает решительного влияния на управляемость, но вот если дождь интенсивный, а скорость машины выше 40-60 км/ч, то недалеко и до аквапланирования, а это уже – серьезная беда. Не превышайте разумной скорости в сильный дождь. А в городских условиях из-за мокрой дороги чаще случается другая неприятность: колеса скользят на слое опавшей листвы. Вообще-то, такое скольжение “на листьях” возможно и без дождя, из-за древесного сока и конденсата листья могут играть роль смазки сами по себе.

Психология

Некоторые водители, сидя в теплом уютном салоне, не понимают, что изменившиеся погодные условия за окном машины на самом деле что-то меняют – и не в лучшую сторону. И продолжают ехать так же, как и при ясном солнце: полурасслабившись, быстро, с резкими маневрами, без запаса интервала и дистанции. В результате, как только возникшая нештатная ситуация потребует немедленной реакции и действий рулем и педалями, автомобиль теряет управление.

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В непогоду пешеходы уделяют меньше внимания дорожному движению, перешагивая лужи и уклоняясь от струй воды.

А пешеходы в дождливую погоду ведут себя даже опаснее, чем в обычный снегопад. В отличие от празднично-позитивного настроения, которое вызывают падающие белые снежинки, льющаяся с неба вода раздражает незащищенных людей. Мокрые пешеходы торопятся поскорее попасть в здания или машины, меньше смотрят по сторонам, а иногда и не имеют возможности полноценно это сделать – из-за поднятых капюшонов и зонтов. Кроме того, шум барабанящих капель заглушает звук приближающегося транспорта. В результате – неожиданное появление человека прямо перед машиной. Поэтому в дождь водитель, завидев человека с намерением перейти дорогу, должен понимать ситуацию так, как будто человек машину не видит.

Рекомендация Авто24

Коротко отвечая на вынесенный в заголовок вопрос, можно сказать: потому что в дождь мы хуже видим и нас хуже видно. А значит, нужно не забывать обозначить себя и смотреть в оба вокруг. А вообще, нужно твердо для себя запомнить: дождь – это хоть и самая мягкая, но все же непогода, а значит, и двигаться нужно в соответствующем режиме.

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